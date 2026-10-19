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Websites Gall & Gall en Etos weer in de lucht na cyberincident

De websites van Gall & Gall en Etos zijn sinds zondagavond weer te bezoeken, nadat de sites een week lang onbereikbaar waren door het grote cybersecurity-incident bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Klanten kunnen via de websites van de slijterij- en drogisterijketen ook weer bestellingen doen, volgens een woordvoerder.

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De apps van Etos en Gall & Gall zijn nog niet beschikbaar. Daar wordt volgens de zegsman „hard aan gewerkt”.

Sinds zondag zijn ook de website en app van zusterketen Albert Heijn weer in de lucht, waardoor klanten van die supermarktketen bijvoorbeeld ook weer bij hun koopzegels kunnen. Online boodschappen bestellen bij AH kan waarschijnlijk pas vrijdag weer. Klanten met een geannuleerde bestelling die al betaald hadden, kunnen binnen enkele dagen hun geld terug verwachten. AH gaat later meer delen over het compenseren van persoonlijke kortingen en spaaracties.

Oorzaak

Albert Heijn heeft nog steeds geen aanwijzingen dat persoonsgegevens bij het incident betrokken zijn. Het is vooralsnog ook niet duidelijk wat de oorzaak was van het incident, waardoor Ahold Delhaize zich genoodzaakt zag systemen uit voorzorg uit te schakelen. „Over de verdere details van het onderzoek naar de aard en oorzaak van het cybersecurity-incident kunnen we op dit moment geen uitspraken doen”, stelde Albert Heijn zondag in een update.

Het incident leidde met name bij Albert Heijn tot grote problemen met de bevoorrading van winkels, waardoor de schappen op verschillende plekken in Nederland leeg waren. Inmiddels worden supermarkten weer meerdere keren per dag bevoorraad volgens het reguliere ritme, wat leidt tot meer gevulde schappen.

Verschillende websites en apps van Ahold Delhaize-merken in de Verenigde Staten, zoals de Amerikaanse supermarktketens Food Lion, Stop & Shop en The Giant Company, zijn maandagochtend nog wel uit de lucht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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