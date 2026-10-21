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Cyberbeveiliger ziet eerste aanvallen rond kwetsbaarheden in PHP

epa07261864 ILLUSTRATION - A person sits in front of a computer screen in Moers, Germany, 04 January 2019. Reports on 04 January 2019 state personal data of hundreds of German politicians, celebrities and journalists have been hacked and posted online. The compromised data reportedly includes credit card details, private chat protocols and contact information. The data was allegedly shared via a Twitter account under the name G0d (@_0rbit) prior to Christmas 2018, which has been suspended in the meantime. EPA/SASCHA STEINBACH
ANP / EPA / SASCHA STEINBACH

Cyberbeveiliger Cloudflare ziet dat bedrijven geconfronteerd worden met de eerste cyberaanvallen die gericht zijn op de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Dat heeft technisch directeur Dane Knecht gezegd op socialmediaplatform X.

Cyberveiligheidsautoriteiten van de Europese Unie waarschuwden eerder al dat dit kon gebeuren. PHP wordt op grote delen van het internet gebruikt. Organisaties die benodigde patches niet kunnen doorvoeren, is ook al geadviseerd hun websites offline te halen.

Volgens Knecht past Cloudflare zijn firewallregels aan als noodmaatregel. „Dit is ALLEEN een noodoplossing. Installeer de patch zodra PHP de update uitbrengt”, voegt hij toe.

Patches

De ontwikkelaars van de veelgebruikte programmeertaal PHP hebben al aangekondigd dat ze patches uitbrengen voor twee kritieke kwetsbaarheden. Dat moet woensdag om 16.00 uur Nederlandse tijd beschikbaar komen.

Grote bedrijven en organisaties hebben al langer voortdurend te maken met cyberaanvallen. Dat er nu opeens kwetsbaarheden in PHP zijn opgedoken, kan grote gevolgen hebben. Kwaadwillenden kunnen die kwetsbaarheden misbruiken en bijvoorbeeld websites hacken.

„PHP zit overal. Het draait ongezien onder WordPress-, Drupal-, Joomla- en Magento-sites, shared-hostingplatforms, controlepanelen en heel veel software die niet eens vermeldt dat er PHP onder de motorkap zit”, schreef cybersecuritybedrijf Huntress in een blogpost.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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