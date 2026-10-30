Redactie
Redactie Tech vandaag
Leestijd: 1 minuut

Apple haalt Nvidia in als meest waardevolle bedrijf ter wereld

epa11234602 The Apple logo is seen on its retail store in Los Angeles, California, USA, 21 March 2024. The US Justice Department, joined by over a dozen states including California, on 21 March sued Apple in an antitrust lawsuit claiming that the iPhone maker has a monopoly over the smartphone market.The DOJ claims Apple has used anti-competitive tactics, such as blocking new apps and degrading how Android messages appear on iPhones. EPA/ALLISON DINNER
ANP / EPA / Allison Dinner

Apple heeft vrijdag AI-chipconcern Nvidia ingehaald als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Nvidia verloor flink op Wall Street na kwartaalcijfers van chipfabrikant Intel en was aan het eind van de dag 4,9 biljoen dollar waard. Apple verloor 1,2 procent en was vrijdag bij het sluiten van Wall Street 5 biljoen dollar waard.

De uitverkoop van techaandelen vrijdag was een gevolg van tegenvallende kwartaalcijfers van Intel, maar ook van tech- en webwinkelconcern Amazon. Eerder kwamen Google-moeder Alphabet en Facebook-moeder Meta ook al met tegenvallende resultaten. Dat leidde opnieuw tot zorgen over of de grote investeringen in AI worden terugverdiend. Investeringen waar de maker van de iPhone juist grotendeels van af heeft gezien. Beleggers zien Apple daarom als veiligere optie.

Apple haalde in juli van dit jaar Nvidia ook al eens kort in als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties