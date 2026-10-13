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Ahold Delhaize: geen aanwijzingen voor gestolen persoonsgegevens

Ahold Delhaize heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen bij een cyberveiligheidsincident. Vanwege dat IT-incident haalde het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall meerdere systemen offline. Het bedrijf zegt op dit moment bepaalde systemen weer op te starten. Het onderzoek naar het incident loopt nog, meldt Ahold Delhaize.

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„Als onderdeel van onze respons werken we samen met de relevante interne teams en externe cyberveiligheidsexperts. Waar nodig hebben we contact met de bevoegde autoriteiten en andere betrokkenen”, meldt Ahold Delhaize, dat ook actief is in landen als de Verenigde Staten en België. Het winkelconcern wil in een update geen verdere details delen die „de beveiligingsmaatregelen in gevaar kunnen brengen of onze aanpak kunnen hinderen”.

In Nederland kampen meerdere vestigingen van Albert Heijn met lege schappen voor bepaalde producten door problemen met de bevoorrading, omdat meerdere distributiecentra stillagen. Ook werken de webwinkel en website van de supermarktketen niet. Ook de websites van Etos en Gall&Gall zijn uit de lucht. Ahold Delhaize meldt dat de impact per winkelketen verschilt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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