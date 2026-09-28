Vliegtickets veranderen tot 35 keer van prijs: ACM maakt korte metten met hardnekkige cookiemythe
Wanneer moet je een vliegticket boeken voor de beste prijs? Prijsalgoritmen maken die vraag knap ingewikkeld. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan dezelfde vlucht tientallen verschillende ticketprijzen hebben, terwijl veel reizigers ook nog eens verkeerde trucs gebruiken om goedkoper te boeken.
Computergestuurde prijzen maken gebruik van prijsalgoritmen die een prijs baseren op verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan vraag en aanbod en prijzen van concurrenten. Soms kan het prijskaartje van een dienst of product dus flink duurder zijn dan op een eerder of later moment. Volgens de ACM heerst er nog veel onduidelijkheid over deze manier van werken, en is het bovendien oneerlijk.
Eén vlucht krijgt gemiddeld 30 tot 35 verschillende ticketprijzen
Prijsalgoritmen worden in veel sectoren gebruikt, maar voor een onderzoek keek de ACM naar vliegtickets. De prijzen van luchtvaartmaatschappijen kunnen namelijk sterk verschillen, afhankelijk van wanneer je een ticket koopt.
„Het onderzoek laat zien dat voor één vlucht 1 op de 3 vliegtickets een prijs heeft van 40 procent of meer boven de gemiddelde ticketprijs”, concludeert de ACM. „Gemiddeld worden voor een stoel op dezelfde vlucht 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd in de verkoopperiode. Daarnaast blijkt dat gemiddelde ticketprijzen eerst geleidelijk dalen naarmate de vertrekdatum nadert en daarna sterk stijgen vanaf ongeveer twee maanden voor vertrek.”
1 op de 3 vliegtickets zit 40 procent of meer boven de gemiddelde prijs
De dynamische prijzen zorgen ervoor dat consumenten soms sterk verschillende bedragen betalen. Ook neemt de moeite toe die een consument moet stoppen in het vinden van een vlucht met een gunstige prijs. Oneerlijk, vindt de ACM. „Consumenten in kwetsbare posities kunnen hierdoor harder geraakt worden, bijvoorbeeld omdat zij niet kunnen wachten tot de prijs daalt of minder goed kunnen bepalen wanneer het gunstig is om een aankoop te doen.”
Bovendien zorgen de prijsalgoritmen voor onzekerheid en verwarring. Veel consumenten zouden moeite hebben met het vergelijken van prijzen. „Bijna de helft (46 procent) denkt bovendien ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden. Een kwart (25 procent) denkt dat ook het gebruikte apparaat van invloed is.”
Cookies wissen voor een goedkoper vliegticket heeft volgens ACM geen nut
Goed om op te merken is dat prijsalgoritmen niet kijken naar consumentengedrag. Je eerdere zoekopdrachten zijn dus niet van belang voor dat algoritme. Alleen de zogenoemde gepersonaliseerde prijsstelling kijkt naar de individuele kenmerken of het gedrag van de consument. Volgens de ACM worden gepersonaliseerde prijsstellingen alleen toegepast bij het boeken van vliegtickets en alleen bij loyaliteitsprogramma’s.
„Uit het onderzoek blijkt dat eerdere zoekopdrachten en het gebruikte apparaat op dit moment geen invloed hebben op de prijs. Cookies wissen of je ticket op een ander apparaat boeken heeft dus geen nut.”
ACM wil dat bedrijven duidelijker worden over dynamische prijzen
Het hanteren van verschillende prijzen voor gelijke producten is in Nederland niet verboden. Bedrijven hoeven dus niet duidelijk aan te geven welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming van een prijs. Ook hoeven bedrijven niet aan te geven of ze überhaupt gebruikmaken van dynamische prijzen.
Kwalijk, zegt de ACM. Zij pleiten voor meer transparantie van bedrijven over wat wel of geen invloed heeft op de prijzen. „Dat bespaart consumenten onnodig zoekwerk en verhoogt het vertrouwen van consumenten.”
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