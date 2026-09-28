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Lufthansa en KLM zien powerbank in brand vliegen: expert legt uit hoe dat ‘zomaar’ kan

Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon moest zaterdag uitwijken naar Lyon nadat een powerbank in brand vloog. Kort daarvoor gebeurde hetzelfde op een KLM-vlucht naar Curaçao. Waarom kunnen die alledaagse batterijen plotseling zo gevaarlijk worden?

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Het is geen fijn idee: de powerbank die je tijdens je vlucht meeneemt, die voor je gevoel ieder moment vlam kan vatten. Toch loop je in het vliegtuig niet per se meer risico dan in de auto, zeggen experts.

Waarom kan een lithium-ionbatterij in een powerbank plotseling in brand vliegen?

Een powerbank is in essentie eigenlijk gewoon een grote batterij die je overal mee naartoe kunt nemen. Handig, maar het is dus ook goed om te weten wat de risico’s zijn. Een powerbank kan ontvlammen door een te hoge temperatuur. Soms komt dat doordat de batterij aan het laden is en het apparaat intern niet helemaal klopt. Soms komt het door kortsluiting door een elektrisch probleem of een mechanisch probleem.

Bij overhitting, en uiteindelijk dus brand van de powerbank, zit dat als volgt: tijdens het op- en ontladen warmt de batterij op. Maar als de batterij te heet wordt, kunnen de cellen in de powerbank stukgaan. Daardoor kunnen stoffen die normaal gescheiden zijn, ineens contact maken. Het gevolg is kortsluiting en mogelijk dus zelfs brand.

Beschadiging en kortsluiting kunnen een powerbank laten oververhitten

Met name goedkope modellen van slechte kwaliteit kunnen nog weleens gebreken vertonen en dus de nodige risico’s met zich meebrengen. Daarom is het altijd aan te raden om te kijken naar een powerbank die het CE-keurmerk heeft. Dat is het keurmerk dat een apparaat krijgt wanneer het veilig wordt geacht volgens Europese regels. Goedkope modellen zonder dit keurmerk laten het nog weleens afweten als het aankomt op brandveiligheid.

Bovendien kunnen ook trillingen een powerbank instabiel maken, zegt accuexpert Erik Kelder tegen de NOS. „Als je een powerbank laat vallen of blootstelt aan veel trillingen, kunnen onderdelen losraken. Daardoor kan de powerbank gemakkelijker vlamvatten of ontploffen. Passagiers zetten hun tas met daarin een losse powerbank geregeld in de bagagevakken boven hun hoofd. Daar krijgt het apparaat tijdens de vlucht veel trillingen te verduren.”

Waarom een powerbank in het vliegtuig extra aandacht krijgt

Toch is het niet zo dat je door die trillingen in de lucht meer kans hebt dat een powerbank in brand vliegt dan op de grond. De hoogte waarop een vliegtuig zich bevindt, heeft volgens Kelder geen invloed op de staat van een powerbank. Of je dat nou geruststellend vindt of niet: in de auto loop je dus net zoveel risico als in de lucht. Wel is er nog één belangrijk verschil op te merken: in de lucht worden powerbanks waarschijnlijk wel langer gebruikt.

Het is dus aan te raden om je powerbank goed in het zicht te houden als je ‘m langdurig gebruikt tijdens een vlucht. Zo kun je op tijd aan de bel trekken wanneer zich een onveilige situatie voordoet.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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