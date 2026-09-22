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Hyves keert na dertien jaar terug als sociaal netwerk

Hyves is na dertien jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis, bekend van kranten als De Telegraaf en De Limburger, denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook waarbij bewust niet is gekozen voor verslavende algoritmes en eindeloze scroll.

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Dinsdagochtend ging het platform online. Na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen. In de loop van de ochtend werd een limiet voor de eerste dag van ruim 10.000 Hyvers bereikt. Woensdag kan er weer een voorraad gebruikers bijkomen.

Hyves was na de oprichting in 2004 jarenlang zeer populair. In 2010 werd de site voor zo’n 44 miljoen euro overgenomen door de toenmalige Telegraaf Media Groep (TMG). Hyves had toen rond de 10 miljoen gebruikers.

Facebook

Daarna werd het platform al snel overvleugeld door het Amerikaanse Facebook. Hyves stopte in 2013 als sociaal netwerk en ging verder als gamingplatform.

Mediahuis heeft het sociale netwerk nu opnieuw ontwikkeld, samen met partner Apadmi die de app en website heeft gebouwd. Volgens het bedrijf is bewust gekozen voor Europese technische architectuur. De hosting vindt plaats binnen Europa en Hyves deelt volgens Mediahuis geen gebruikersdata met derden.

Reclame

Dat laatste betekent niet dat Hyves vrij is van reclame. Naast de nostalgische Hyves-elementen als krabbels en dansende bananen komen ook advertenties te staan.

Bij de terugkeer van Hyves zijn tevens verschillende ‘launching partners’ betrokken: Albert Heijn, bol, Corendon, Chiquita en hollandsnieuwe. Zij tonen tijdelijk vaste reclame op het platform. Mediahuis stelt dat hun advertenties door de getoonde bedrijven zelf zijn betaald en niet gericht zijn op profielen van gebruikers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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