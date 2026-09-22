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Hyves is na 13 jaar terug en millennials worden nostalgisch: dit is waarom je brein zo naar vroeger verlangt

Krabbels, glitterplaatjes en de dansende banaan zijn terug: Hyves maakt vandaag zijn comeback. Voor millennials is dat meer dan jeugdsentiment. Psychologen verklaren waarom juist herinneringen uit deze levensfase zo krachtig kunnen zijn.

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Precies 22 jaar na de oprichting is het zover: vandaag, op 22 september, is Hyves terug als socialmediaplatform! Voor millennials is het daarmee een flinke dosis jeugdsentiment in één klap.

Hyves groeide uit tot het grootste sociale netwerk van Nederland

Hyves werd op 22 september 2004 opgericht en groeide in de jaren daarna uit tot het grootste sociale netwerk van Nederland. Lang voordat we uren door filmpjes van onbekenden scrolden, gingen we naar profielen van klasgenoten, vrienden en die ene persoon op wie we stiekem verliefd waren. Een krabbel hier, een respect daar en als je echt wilde uitpakken: een glitterplaatje.

In 2013 kwam er een einde aan Hyves als sociaal netwerk. Nu, dertien jaar later, keert het platform terug.

Het nieuwe Hyves wil zich juist afzetten tegen een aantal kenmerken van de huidige sociale media. Geen eindeloze scroll en geen algoritme dat voortdurend nieuwe content voorschotelt. Contact met mensen die je persoonlijk kent, moet weer centraal staan. Ook oude iconen als krabbels, gifjes, glitterplaatjes en de dansende banaan keren terug.

Zes op de tien zouden Hyves willen proberen

Volgens onderzoek van Newcom onder ruim 2000 Nederlanders, uitgevoerd in april van dit jaar in opdracht van Hyves, gaf bijna 60 procent van de ondervraagden aan een teruggekeerd Hyves waarschijnlijk of zeker te willen proberen. Nostalgie werd daarbij genoemd als een van de redenen, naast persoonlijk contact, eenvoud, overzicht en minder algoritmes.

Dat verlangen naar vroeger zie je momenteel overal terug. Muziek uit de jaren 00 duikt opnieuw op, kledingstukken waarvan millennials vermoedelijk hadden gezworen ze nooit meer te dragen liggen weer in de winkels en oude televisieprogramma’s krijgen een nieuw leven.

Dat millennials daar gevoelig voor zijn, heeft volgens generatieonderzoeker Maaike Beauchard niet alleen met smaak te maken. Ook hun leeftijd speelt een rol. „Ik denk dat iedere generatie te maken heeft met veranderingen die haar vormen. Dat dit nu voor millennials sterk naar voren komt, heeft ook te maken met de levensfase waarin zij zich op dit moment bevinden”, vertelt ze aan Metro.

Waarom je brein herinneringen uit je jeugd extra goed bewaart

Beauchard wijst op de zogenoemde reminiscence bump. Mensen blijken relatief veel herinneringen te hebben aan de periode waarin ze jong waren en hun identiteit vormden. Voor veel millennials ligt die periode nog niet zo ver achter hen.

„Millennials zijn eigenlijk nog maar net uit de levensfase waarin herinneringen het sterkst worden opgeslagen en je identiteit wordt gevormd, zo tussen je 10e en 30e levensjaar. Wat dan vaak volgt, is een terugblik op deze piekperiode en dat gaat gepaard met een zekere mate van nostalgie, want deze herinneringen zijn heel sterk.”

Daar komt bij dat het leven er na je dertigste doorgaans anders uitziet dan toen je ’s avonds voornamelijk hoefde te bedenken welke songtekst je bovenaan je profiel ging zetten.

Sociale functie van nostalgie

Beauchard: „Wat ook meespeelt, is dat je leven na je dertigste vaak wat minder vrijblijvend voelt. Je gaat serieuze verplichtingen aan, zoals het stichten van een gezin, een koopwoning of een gerichte carrière. Omdat dit kan voelen als vastzitten, vlucht je brein even naar een tijd waarin de toekomst nog openlag en de verantwoordelijkheden minder zwaar waren.”

GZ-psycholoog Debbie Been wijst daarnaast op de sociale functie van nostalgie. „Nostalgie neemt toe bij stress en veel verandering en vergroot het gevoel van sociale verbondenheid.” Volgens Been kunnen kinderen dat nostalgische gevoel bij millennials bovendien aanwakkeren. Ouders denken door hun kinderen opnieuw na over hun eigen jeugd en over wat ze daarvan zouden willen doorgeven.

Millennials groeiden op met MSN en Hyves en gingen naar altijd online

MSN, Hyves en de eerste mobiele telefoons werden onderdeel van het dagelijks leven, terwijl veel millennials nog bezig waren hun identiteit te vormen. Dat maakt de herinneringen aan die periode volgens Beauchard extra betekenisvol.

Beauchard: „Voor millennials is de specifieke gebeurtenis van offline naar online wel degelijk van invloed op de beleving van nostalgie op latere leeftijd, omdat het gebeurde in een fase waarin ze zich nog volop aan het ontwikkelen waren en daarmee dus heeft bijgedragen aan de vorming van hun identiteit en kijk op de wereld.”

Hyves is daardoor niet zomaar een verdwenen website. Voor veel millennials is het verbonden aan schooltijd, eerste verliefdheden, vriendschappen, uitgaan en de eerste keren dat hun sociale leven zich naar het internet verplaatste.

Misschien missen we vooral wie we toen waren

Dat verklaart ook waarom een dansende banaan ruim twintig jaar later ineens iets kan losmaken. We verlangen namelijk niet noodzakelijk naar trage computers, digitale kettingbrieven en de stress van ontdekken dat je niet in iemands topvrienden stond.

Volgens Been verlangen mensen vooral naar het gevoel dat bij die periode hoorde. „In de tienerjaren was je vrij, zonder verantwoordelijkheid. Wat je toen keek, luisterde en deed, roept dat warme, veilige gevoel op. Dus ook wat je online zag. En we hebben de neiging de positievere gevoelens sterker terug te halen dan de negatieve bij nostalgie.”

Waarom huidige sociale media het nostalgische gevoel versterken

Waar je vroeger bewust naar het profiel van iemand ging, wordt tegenwoordig een groot deel van wat je ziet voor je geselecteerd. Niet alleen vrienden verschijnen in de tijdlijn, maar ook influencers, advertenties, video’s en aanbevolen accounts van mensen die je nog nooit hebt ontmoet.

„Er is eigenlijk minder contact met anderen, ook al suggereert de naam anders”, zegt Been, die voor haar boek Slimmer dan je smartphone onderzoek deed naar waarom het zo moeilijk is om je telefoon weg te leggen, over de huidige sociale media.

Volgens haar is scrollen vaak vluchtig en kost het veel tijd en energie. „Scrollen op sociale media geeft meestal weinig voldoening, zeker omdat we het inzetten om ongemak uit de weg te gaan. En we besteden minder tijd aan wat we écht willen. Verlangen naar vroeger is dan heel logisch.”

Nieuw Hyves kiest voor vrienden in plaats van eindeloos scrollen

Precies daarop probeert het nieuwe Hyves in te spelen. Contact met mensen die je daadwerkelijk kent, moet weer centraal staan. De gedachte daarachter: minder ruis en eindeloos consumeren, meer overzicht en daadwerkelijk contact met vrienden, familie en bekenden. Of, zoals Hyves het zelf samenvat: „Gewoon gezellig. Geen gedoe. Gewoon contact met mensen die je kent.”

Ook het persoonlijke karakter van vroeger moet terugkomen. Gebruikers kunnen hun profiel weer naar eigen smaak inrichten en bekende onderdelen als krabbels, glitterplaatjes en gifjes keren terug.

De nieuwe versie is ontwikkeld met technologiebedrijf Apadmi. Volgens Hyves vindt de hosting binnen Europa plaats en worden gebruikersgegevens niet met derden gedeeld. Het platform benadrukt dat de versie die nu verschijnt nog niet het eindproduct is. Hyves wil gebruikers betrekken bij de verdere ontwikkeling en op basis van hun ervaringen nieuwe functies toevoegen en bestaande onderdelen aanpassen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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