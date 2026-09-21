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EU legt Google 403 miljoen euro boete op om overtreden privacywet

De Ierse privacytoezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd vanwege het schenden van de regels voor locatiegegevens van gebruikers. De waakhond in Ierland treedt op namens andere toezichthouders in de Europese Unie, omdat het Europese hoofdkantoor van het techconcern in dat land is gevestigd.

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„Door tekortkomingen van Google waren gebruikers zich er mogelijk niet van bewust dat hun locatie werd gebruikt om hen bijvoorbeeld te beïnvloeden met advertenties of om hun interesses af te leiden, en konden zij de controle over hun persoonlijke gegevens verliezen”, heeft Graham Doyle, een bestuurder van de Ierse Data Protection Commission (DPC), gezegd in een verklaring.

Hij voegde eraan toe dat „het langer dan noodzakelijk bewaren van de locatiegegevens van gebruikers dit verlies aan controle verergerde”. De schending van de privacywetgeving vond volgens de toezichthouder plaats tussen mei 2018 en februari 2020.

Oud beleid

Het is de op drie na grootste boete van de Ierse waakhond, die binnen de EU de belangrijkste is voor de meeste grote Amerikaanse internetbedrijven. Veel techbedrijven hebben hun Europese activiteiten in Ierland gevestigd.

De DPC heeft Google opgedragen zijn verwerking binnen zes maanden in lijn te brengen met de privacywet. Google stelt in een reactie dat de kwestie om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. „Sinds 2019 hebben we onze werkwijze ingrijpend vernieuwd en krachtige hulpmiddelen geïntroduceerd die het beheren van locatiegegevens eenvoudig maken.”

Consumentenbond

De Consumentenbond laat weten eind 2018 samen met andere Europese consumentenorganisaties klachten tegen Google te hebben ingediend bij hun nationale privacytoezichthouder. De Nederlandse belangenbehartiger voor consumenten is „blij dat er eindelijk een besluit ligt”. Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond noemt bijna acht jaar wachten „een lange tijd, maar de aanhouder wint en het laat zien dat Google illegaal heeft gehandeld. Toch zouden we liever zien dat regels sneller worden gehandhaafd en dat dit soort grote bedrijven, die het niet zo nauw nemen met de rechten van consumenten, sneller worden gestraft.”

Google manipuleert volgens de Consumentenbond gebruikers van Android-smartphones met „sturende” knoppen zodat ze hun locatie delen. Onder meer hierdoor geven gebruikers „geen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming en dat moet wel volgens de privacywet AVG”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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