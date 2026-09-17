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Brussel wil maximale schermtijd van 1 uur voor kinderen

Voor kinderen van 13 tot 15 jaar voor wie beperkte toegang tot social media moet worden ingesteld, gaat een schermtijd gelden van maximaal één uur per dag, stelt de Europese Commissie voor. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een socialmediaverbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden.

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Dit hebben voorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Henna Virkkunen donderdag in Straatsburg bekendgemaakt bij de presentatie van de Kids Act (Kinderenwet). In haar jaarlijkse State of the Union had Von der Leyen woensdag de leeftijdsgrenzen voor het gebruik van social media al aangekondigd. Donderdag zijn meer details bekendgemaakt.

De Commissie wil een socialmediaverbod voor kinderen tot 13 jaar. Zij mogen wel gebruikmaken van speciaal ontwikkelde, kindvriendelijke videoplatforms via accounts die door hun voogd worden beheerd.

Mini-account

Kinderen van 13 tot 15 jaar kunnen een mini-account gebruiken. Die accounts moeten door hun voogd worden aangemaakt. De diensten op deze mini-accounts moeten zijn voorzien van waarborgen, zoals beperkte sociale contacten. Vanaf 15 jaar mogen kinderen zelf een account aanmaken.

De wet legt een aantal verplichtingen op aan onlinediensten die sociale media, onlinevideogames en chatbots aanbieden aan gebruikers jonger dan 18 jaar. Er gaat onder meer een verbod gelden op verslavende functies. Ook worden oneindig scrollen, beloningstrucs en nachtelijke pushmeldingen verboden.

Profielen van minderjarigen moeten standaard op privé staan, waarbij toegang tot locatiebepaling, camera en microfoon is uitgeschakeld. Als aanbieders deze regels overtreden, grijpt de Commissie in. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich er nog over uitspreken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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