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Onderzoek wijst uit: AI maakt je écht dommer

Lekker handig: met een AI-functie onderzoek doen naar een bepaald onderwerp, of met één druk op de knop een sollicitatiebrief schrijven. Toch is het misschien minder verstandig dan je denkt. AI maakt je namelijk dommer, blijkt uit onderzoek.

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Althans, ‘dommer’ moet je misschien met een korrel zout nemen. Wel staat vast dat kunstmatige intelligentie invloed heeft op onze hersenen, en dat is allesbehalve positief.

Minder hersenactiviteit door AI-gebruik

Wetenschappers uit Massachusetts deden onderzoek naar welk effect AI heeft op ons brein. Dat deden ze door een schrijfopdracht voor te leggen aan drie groepen mensen. De ene groep mocht AI gebruiken, de andere een zoekmachine, en weer een andere mocht helemaal geen hulpmiddelen gebruiken. Daaruit kwamen verrassende resultaten.

Het bleek namelijk dat hoe meer hulp mensen hadden, hoe minder actief hun hersenen waren. Je brein kan dus lui worden doordat AI al het werk doet, en dat heeft invloed op je denkvermogen. Je bent dus minder slim dan je had kunnen zijn.

De wetenschappers uit Massachusetts noemen dit met een chique woord ‘cognitive debt’: een cognitieve schuld. Dat betekent dat het gemak van AI op de lange termijn gepaard kan gaan met slechtere leeruitkomsten.

Teksten zonder AI hadden meer ziel

Ook de kwaliteit van de essays die deelnemers schreven, verschilde door het gebruik van AI. Ere wie ere toekomt: het schrijfwerk aan de hand van kunstmatige intelligentie zag er volgens een jury netter en beter gestructureerd uit. Tegelijkertijd werd het werk ook minder origineel, minder persoonlijk en was het inhoudelijk leger gevonden. Bovendien konden de deelnemers die AI gebruikten hun teksten naderhand maar moeilijk voor de geest halen.

Het werk had dus minder ziel dan het werk van deelnemers die geen AI mochten gebruiken. De mensen die een essay schreven vanuit hun eigen verbeelding, voelden veel meer eigenaarschap over hun werk.

Eerder sprak Metro al met drie mensen over hun AI-gebruik. Daaruit kwam naar voren dat AI soms wordt gebruikt als een tweede brein. „Drie jaar geleden liet een andere ondernemer mij AI zien. Wauw, dacht ik, dat lost precies de problemen op waar ik last van had met mijn brein”, vertelde de 46-jarige Mariëtte toen al. Ze liep niet-aangeboren hersenletsel op; voor haar is AI juist een nodig hulpmiddel.

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Gulden middenweg

Ben je een groot fan van AI en denk je dat je toch gebruik blijft maken van het hulpmiddel? Dan is er volgens wetenschappers een gulden middenweg. Uit het onderzoek kwamen namelijk voorzichtige aanwijzingen naar voren dat het gebruik van AI ná het schrijven van je eigen tekst het allerbeste is.

Door een eigen tekst te schrijven en daarna met feedback van AI aan de slag te gaan, ben je actief bezig met selecteren, reflecteren en kritisch oordelen. Dat werkt behoorlijk goed voor je breinactiviteit.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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