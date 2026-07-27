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Onderzoek: chatbots zijn tegenwoordig net zo overtuigend als mensen

Af en toe kan een AI-model nog weleens een domme uitglijder maken, maar kunstmatige intelligentie weet steeds slimmer te worden. Zo slim zelfs, dat het tegenwoordig net zo overtuigend is als mensen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Cambridge.

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Een vlot babbeltje met ChatGPT of een ander AI-model, gewoon omdat het kan. Of wat dacht je van advies vragen over een dilemma? Chatbots zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch zit er ook een keerzijde aan.

Mensen en AI even overtuigend

Volgens onderzoekers van Cambridge University zijn chatbots namelijk enorm goed in mensen overtuigen. Dat komt naar voren in een onderzoek naar hoe chatbots invloed kunnen uitoefenen op stemgedrag. Onderzoekers keken naar vier verschillende groepen die ieder op een bepaalde manier werden geïnformeerd over immigratie.

Twee van de vier groepen spraken met een AI-model, een derde groep keek naar een video van een mens, en de vierde groep kreeg een neutrale video te zien. Wat bleek? Zowel de menselijke video als de AI-chatbots bleken deelnemers te kunnen overtuigen. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de groep die werd geïnformeerd door een mens en de groepen met AI. Beide aanpakken bleken dus even effectief te zijn.

AI is niet neutraal en speelt in op je emoties

Dat een chatbot zo overtuigend is, brengt risico’s met zich mee. Een AI-model kan voor je gevoel neutraal met je praten, maar speelt intussen in op je zorgen en emoties. De chatbot stemt zijn argumenten af op jouw ideeën en overtuigingen. Daarmee is kunstmatige intelligentie enorm effectief in het beïnvloeden van mensen. Een verkiezingscampagne draait immers om massa, terwijl een chatbot zich kan vormen naar jouw ideologie.

Daarom bestaat volgens onderzoekers de zorg dat overheden en politieke partijen AI zullen inzetten om het publieke debat te beïnvloeden, of ompropaganda op grote schaal te verspreiden.

Tegelijkertijd kent AI ook nadelen voor mensen die het op die manier willen inzetten. Mensen moeten namelijk eerst de stap nemen om met een chatbot in gesprek te gaan. Pas dan kan immers beïnvloeding worden uitgeoefend. Lang niet iedereen gebruikt chatbots op een dagelijkse basis.

Traditionele campagnevoering nog altijd het beste

Volgens de onderzoekers van Cambridge University zal AI de politieke campagnevoering nog niet domineren. Traditionele campagnevoering werkt op dit moment namelijk nog het beste om grote groepen mensen te bereiken.

Of dat ook een garantie is voor de toekomst, dat moet nog blijken. De kans bestaat dat AI-technologie in de toekomst verbetert, en er effectievere manieren ontstaan om grote aantallen mensen te bereiken met chatbots.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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