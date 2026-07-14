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Onderzoek: 1 op de 4 Nederlanders denkt geen doelwit te zijn van oplichters, maar loopt juist meer risico

1 op de 4 Nederlanders denkt dat zij niet interessant genoeg zijn voor online fraudeurs, terwijl dat een onterechte aanname is. Wie denkt dat er bij hen niets te halen valt, onderschat fraudeurs en loopt daarmee extra risico om opgelicht te worden. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en onderzoeksbureau Ipsos I&O.

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Van een kale kip kun je niet plukken, wordt weleens gekscherend gezegd. Toch waarschuwt ABN AMRO voor dergelijk gedachtegoed. De bank deed namelijk onderzoek naar het gedrag van online fraudeurs, en wat bleek? Persoonlijke gegevens kunnen ook op de lange termijn nog hartstikke waardevol zijn.

Waarom ‘ik heb niets te verbergen’ juist gevaarlijk is

Het overgrote deel van de Nederlanders (85 procent) realiseert zich dat persoonlijke gegevens in handen van criminelen een fraudepoging geloofwaardiger maken. Tegelijkertijd beschermt een groot deel van de mensen de persoonlijke digitale data nog te weinig.

„Wie denkt dat er bij hen niets te halen valt, onderschat wat fraudeurs kunnen doen met de kleine beetjes data en gegevens die we dagelijks achterlaten. Hiermee krijgen zij over de tijd heen namelijk een steeds beter beeld van waar precies de kwetsbaarheden liggen.”

Bewaar je een kopie van je identiteitsbewijs online, bijvoorbeeld op je telefoon? Dan is dat al een risico. Ook hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere accounts, zoals één derde van de Nederlanders doet, is niet zo handig.

ABN AMRO: fraudeurs bouwen jarenlang een profiel van hun slachtoffer op

Misschien denk je slim om te gaan met je data, maar het kan zomaar zo zijn dat je de hele dag door digitale kruimels achterlaat. „Zoals een e-mailadres, geaccepteerde cookies of informatie die is buitgemaakt bij een datalek”, zegt ABN AMRO. Voor fraudeurs hartstikke handig. „Juist voor hen is persoonlijke data én de digitale omgeving heel waardevol.”

Marco Hendriks, fraude-expert bij ABN AMRO, legt uit: „Wij zien dat fraudeurs niet willekeurig te werk gaan. Ze verzamelen gegevens uit verschillende bronnen: een datalek hier, een openbaar socialmediaprofiel daar. Die gegevens stapelen zich op over de jaren. Met die kennis bouwen ze een beeld op van hun doelwit en ontwikkelen ze precies de tactiek waarmee ze jou ertoe bewegen om zelf geld over te maken.”

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Met deze zes maatregelen verklein je de kans op online fraude

Pas wanneer criminelen een duidelijk beeld hebben van wie jij bent, slaan ze toe. „Met die opgestapelde data kunnen oplichters goed inschatten wat iemand persoonlijk triggert”, zegt ABN AMRO. „Door de inzet van moderne technologieën, zoals AI, wordt het bepalen van de fraudetactieken naar aanleiding van persoonlijke data steeds geavanceerder. Criminelen kunnen hiermee alle verzamelde data over een persoon razendsnel omzetten in een geloofwaardige, op maat gemaakte aanval.”

Benieuwd wat je kunt doen om jezelf weerbaarder te maken voor fraudeurs? Denk dan aan het volgende:

Stel een daglimiet in op je bankrekening

Gebruik tweefactorauthenticatie

Kies unieke wachtwoorden

Sla identiteitsbewijzen niet online op

Deel zo min mogelijk specifieke persoonlijke details op openbare kanalen

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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