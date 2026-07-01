WhatsApp verandert voorgoed: dankzij deze nieuwe functie hoef je je telefoonnummer niet meer te delen
WhatsApp laat gebruikers binnenkort communiceren met een persoonlijke gebruikersnaam in plaats van alleen een telefoonnummer. De nieuwe privacyfunctie wordt later dit jaar uitgerold en moet het veiliger maken om contact te leggen met onbekenden.
Achter die simpele functie schuilt een grote verschuiving: WhatsApp is jarenlang gebouwd rond je telefoonnummer als je ‘identiteit’, en dat verandert met deze update dus best ingrijpend. Daarnaast lijkt de functie op vergelijkbare identificatiesystemen van concurrerende berichtenapps, zoals de ‘concurrent’ Signal.
Waarom vervangt WhatsApp telefoonnummers door gebruikersnamen?
Door deze verandering wordt het mogelijk om via de app contact te onderhouden zonder je telefoonnummer met iemand te delen. Die verandering moet de privacy van gebruikers vergroten. WhatsApp, dat eigendom is van Meta Platforms, laat mensen vanaf afgelopen maandag alvast een unieke gebruikersnaam vastleggen, schrijft Hart van Nederland.
De functie komt dan later dit jaar beschikbaar. Volgens de berichtendienst krijgen mensen met een gebruikersnaam meer controle over wie hun telefoonnummer kan zien. Dat is vooral handig bij contact met nieuwe mensen of als iemand deelneemt aan een groepsgesprek. WhatsApp noemt de wijziging een belangrijke verbetering van de privacy.
Zo reserveer je in een paar stappen jouw WhatsApp-gebruikersnaam
Waarom komt Whatsapp nu met deze update? WhatsApp noemt een aantal argumenten. „Wanneer je een nieuw persoon ontmoet, bijvoorbeeld een studiegenoot, een buur of iemand die je op een evenement ontmoet, kan het delen van je telefoonnummer als een grote stap voelen”, zegt een manager bij het bedrijf. „Dat geldt ook voor groepsgesprekken. Je wilt deelnemen aan de ouderappgroep van het voetbalteam, maar je bent er nog niet klaar voor om je telefoonnummer te delen met mensen die je niet kent”, noemt WhatsApp.
Je hoeft dan weer niet bang te zijn dat straks heel WhatsApp je ineens kan opzoeken. Mensen kunnen namelijk niet zomaar zoeken op gebruikersnamen. Alleen als iemand jouw exacte gebruikersnaam weet, kan diegene contact met je opnemen. Wil je nóg een stapje verder gaan? Dan kun je zelfs een extra beveiliging instellen. Nieuwe contacten moeten dan eerst een speciale sleutel of code invoeren voordat ze jou een bericht kunnen sturen. Dat betekent: nóg meer controle over wie jou kan bereiken.
Het reserveren van je optionele gebruikersnaam kost maar een paar seconden in de nieuwste versie van WhatsApp: ga dan naar Instellingen > Account > Gebruikersnaam. WhatsApp stuurt je een melding in WhatsApp wanneer ze beschikbaar zijn in jouw land. Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van een gebruikersnaam, heeft WhatsApp een generator die een gebruikersnaam voor je kan suggereren.
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