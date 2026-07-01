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WhatsApp verandert voorgoed: dankzij deze nieuwe functie hoef je je telefoonnummer niet meer te delen

WhatsApp laat gebruikers binnenkort communiceren met een persoonlijke gebruikersnaam in plaats van alleen een telefoonnummer. De nieuwe privacyfunctie wordt later dit jaar uitgerold en moet het veiliger maken om contact te leggen met onbekenden.

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Achter die simpele functie schuilt een grote verschuiving: WhatsApp is jarenlang gebouwd rond je telefoonnummer als je ‘identiteit’, en dat verandert met deze update dus best ingrijpend. Daarnaast lijkt de functie op vergelijkbare identificatiesystemen van concurrerende berichtenapps, zoals de ‘concurrent’ Signal.

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Waarom vervangt WhatsApp telefoonnummers door gebruikersnamen?

Zo reserveer je in een paar stappen jouw WhatsApp-gebruikersnaam

Je hoeft dan weer niet bang te zijn dat straks heel WhatsApp je ineens kan opzoeken. Mensen kunnen namelijk niet zomaar zoeken op gebruikersnamen. Alleen als iemand jouw exacte gebruikersnaam weet, kan diegene contact met je opnemen. Wil je nóg een stapje verder gaan? Dan kun je zelfs een extra beveiliging instellen. Nieuwe contacten moeten dan eerst een speciale sleutel of code invoeren voordat ze jou een bericht kunnen sturen. Dat betekent: nóg meer controle over wie jou kan bereiken.

Het reserveren van je optionele gebruikersnaam kost maar een paar seconden in de nieuwste versie van WhatsApp: ga dan naar Instellingen > Account > Gebruikersnaam. WhatsApp stuurt je een melding in WhatsApp wanneer ze beschikbaar zijn in jouw land. Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van een gebruikersnaam, heeft WhatsApp een generator die een gebruikersnaam voor je kan suggereren.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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