Redactie
Redactie Tech 19 jul 2026
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Duizenden gebruikers van Facebook en Instagram melden storing

This photograph shows a set up smart-phone screen displaying the logo of main social media platforms including Instagram, Facebook, LinkedIn, Reddit, Telegram, X, Bluesky, Tiktok and Whatsapp in Saint-Mande, east of Paris, on April 29, 2026. Martin LELIEVRE / AFP
ANP / AFP / Martin LELIEVRE

Facebook en Instagram lijken te kampen met een storing. Op allestoringen.nl komen zondagochtend duizenden meldingen binnen van gebruikers die moeite hebben met inloggen op de platformen, beide onderdeel van Meta Platforms. Ook vanuit het buitenland worden veel meldingen gedaan.

Gebruikers die proberen in te loggen op de website van Facebook krijgen een scherm te zien met de tekst: „Je account is tijdelijk niet beschikbaar vanwege een probleem met de site. Wij verwachten dat dit probleem spoedig zal worden verholpen. Probeer het opnieuw over een paar minuten.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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