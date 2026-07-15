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ASML verhoogt financiële verwachtingen na sterk tweede kwartaal

Chipmachinemaker ASML verwacht nog meer te profiteren van de forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) dan eerder voor mogelijk gehouden. Het Veldhovense concern kende een sterk tweede kwartaal en heeft zijn financiële verwachtingen voor heel dit jaar verder opgeschroefd.

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Techbedrijven bouwen momenteel in rap tempo nieuwe datacenters om genoeg rekenkracht te hebben voor allerlei AI-toepassingen. Daarvoor is de apparatuur van ASML cruciaal. Het concern is wereldwijd de enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de benodigde chips kunnen maken.

In de cijfers die woensdag naar buiten werden gebracht, is dit duidelijk terug te zien. ASML boekte afgelopen kwartaal een hogere omzet dan het zelf drie maanden terug nog voorspelde. De kwartaalopbrengsten telden op tot 9,3 miljard euro en er ging een nettowinst van 2,9 miljard euro in de boeken. In heel dit jaar rekent het bedrijf nu op een omzet van 43 miljard tot 45 miljard euro. Eerder dacht ASML nog tussen de 36 miljard en 40 miljard euro uit te komen. Ook de prognose voor de winstmarge is verhoogd.

Orderinstroom

Topman Christophe Fouquet geeft aan dat de orderinstroom dit jaar tot nu toe „extreem sterk” is. Ook voor komende jaren zijn al veel bestellingen binnen. Een voor ASML belangrijke ontwikkeling is daarnaast dat het grote Amerikaanse chipconcern Intel is begonnen met het gebruik van ASML’s meest geavanceerde machine voor chipfabricage. Eerder werd nog gevreesd dat de hoge prijs van dit apparaat klanten er wellicht van zou kunnen weerhouden hierop over te stappen. Zo’n machine kost honderden miljoenen euro’s.

Zoals verwacht loopt het aandeel van de omzet uit China wel terug. ASML gaat er nog steeds van uit dat China dit jaar nog maar goed is voor zo’n vijfde van de opbrengsten. Vorig jaar was dit een derde. Voor de Chinese markt dreigen ook verdere exportbeperkingen. In het Amerikaanse Congres ligt een conceptwetsvoorstel (Match Act) dat de export van chiptechnologie van partnerlanden naar China beperkt. ASML kan hier veel last van krijgen als de plannen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat ASML zijn verwachtingen heeft opgeschroefd. Dankzij al het enthousiasme over AI is de beurskoers van ASML dit jaar al met tientallen procenten gestegen. Daardoor is ASML momenteel het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Europa. Het nieuwe kwartaalbericht kan de beurswaarde volgens analisten verder stuwen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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