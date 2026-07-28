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Airbus-toestel vliegt in ruim 24 uur van Australië naar Frankrijk

Een Airbus-vliegtuig van het type A350 heeft een marathontestvlucht van ruim 24 uur voltooid. Het toestel met een speciaal ontworpen extra brandstoftank steeg op in het Australische Melbourne en landde 24 uur en 24 minuten later bij de Airbus-vliegtuigfabriek in het Franse Toulouse. Volgens de Europese vliegtuigbouwer heeft het toestel in totaal 23.075 kilometer afgelegd.

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Het gaat om een testvlucht om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische maatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een lijndienst tussen Sydney en Londen.

Veel mensen hielden het verloop van de testvlucht online in de gaten. Vluchtvolgdienst Flightradar24 meldde dat de reis de op een na meest gevolgde vlucht ooit was op zijn platformen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de koers van het toestel noordwaarts via Canada. Alleen een vlucht uit 2022 tussen Edinburgh en Londen met de kist van de toen net overleden Britse koningin Elizabeth II trok meer volgers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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