Redactie
Redactie Tech 28 jul 2026
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Airbus-toestel vliegt in ruim 24 uur van Australië naar Frankrijk

epa13129485 An Airbus A350-1000ULR, developed for Qantas' Project Sunrise, is unveiled during a media tour for an announcement by Australia's flag carrier airline Qantas, at Melbourne International Airport, in Melbourne, Australia, 24 July 2026. Airbus engineered the custom A350-1000ULR to power Qantas' Project Sunrise, enabling nonstop, 22-hour flights connecting Australia's east coast directly to cities such as London and New York. EPA/JAMES ROSS NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ANP / EPA / James Ross

Een Airbus-vliegtuig van het type A350 heeft een marathontestvlucht van ruim 24 uur voltooid. Het toestel met een speciaal ontworpen extra brandstoftank steeg op in het Australische Melbourne en landde 24 uur en 24 minuten later bij de Airbus-vliegtuigfabriek in het Franse Toulouse. Volgens de Europese vliegtuigbouwer heeft het toestel in totaal 23.075 kilometer afgelegd.

Het gaat om een testvlucht om de langste passagiersvluchten ooit mogelijk te maken. De Australische maatschappij Qantas wil volgend jaar oktober beginnen met een lijndienst tussen Sydney en Londen.

Veel mensen hielden het verloop van de testvlucht online in de gaten. Vluchtvolgdienst Flightradar24 meldde dat de reis de op een na meest gevolgde vlucht ooit was op zijn platformen. Ruim 3,6 miljoen mensen volgden de koers van het toestel noordwaarts via Canada. Alleen een vlucht uit 2022 tussen Edinburgh en Londen met de kist van de toen net overleden Britse koningin Elizabeth II trok meer volgers.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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