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SpaceX stijgt 18 procent bij beursdebuut in New York

Aandelen van SpaceX waren vrijdag bij hun debuut op techbeurs Nasdaq in New York in trek. De aandelen van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk werden ruim 18 procent meer waard vergeleken met de introductieprijs van 135 dollar per aandeel. Later steeg de koers met ruim 23 procent.

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Het gaat om de grootste beursgang ooit, waarbij het AI-, satelliet- en ruimtevaartbedrijf 75 miljard dollar heeft opgehaald. Op basis van de introductieprijs van het aandeel werd gemikt op een beurswaarde van bijna 1,8 biljoen dollar. Ook om andere redenen is de stap van SpaceX naar de Nasdaq bijzonder. Zo wordt het vooralsnog verlieslatende bedrijf een waarde toegekend die gelijkstaat aan ongeveer 95 keer de jaaromzet, veel meer dan bij andere hoog aangeschreven techbedrijven zoals chipmakers Nvidia of Broadcom.

Beleggers in SpaceX steken vooral geld in de toekomstvoorspellingen van Musk, die met het bedrijf datacenters in de ruimte wil plaatsen en missies naar Mars ambieert. Daarbij houden ze ook het succes van autobouwer Tesla onder Musk in het achterhoofd, die ambitieuze groeidoelen haalde die veel analisten aanvankelijk voor onmogelijk hielden.

Musk houdt leiding

Musk houdt de leiding over het bedrijf strak in eigen hand, benadrukte SpaceX in de zogenoemde risicoparagraaf van zijn registratie bij beurswaakhond SEC. De topman behoudt door speciale aandelen ruim 80 procent van het stemrecht en bepaalt zo de koers en de samenstelling van het bestuur vrijwel in zijn eentje. De grote afhankelijkheid van Musk wordt ook beschouwd als een groot risico voor het bedrijf, aangezien hij ook nog tijd besteedt aan andere bedrijven zoals Tesla en Neuralink.

„SpaceX wil je naar de maan kunnen brengen, naar Mars en uiteindelijk nog verder”, zei Musk vrijdag tijdens een lanceringsevenement in Starbase in Texas. Kort voor de openingsbel zei hij ook dat hij SpaceX in eerste instantie een kans gaf van minder dan 10 procent om überhaupt te slagen.

De beursgang maakt van Musk, die al de rijkste persoon op aarde was, de eerste biljonair ooit. Hij is tegelijkertijd een steeds controversiëlere figuur. Deze week beschuldigde de Britse premier Keir Starmer hem nog van het opstoken van verdeeldheid in het Verenigd Koninkrijk. Musk deelde na een geruchtmakende steekpartij in Belfast oproepen tot protesten tegen immigratie met zijn miljoenen volgers op X. Eerder ontmantelde hij als speciaal adviseur van president Donald Trump grotendeels de Amerikaanse ontwikkelingshulporganisatie USAID.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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