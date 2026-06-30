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Internetabonnement tot 22 procent duurder sinds 2023: dit betaal je nu extra

Wie al een paar jaar hetzelfde internetabonnement heeft bij KPN, Ziggo of Odido, is ongemerkt een stuk duurder uit. Door de jaarlijkse prijsverhogingen zijn de maandelijkse kosten sinds 2023 met maximaal 22 procent gestegen.

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Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Overstappen.nl. Vanaf 1 juli verhogen KPN en Ziggo hun tarieven opnieuw met 3,3 procent. Odido voerde eerder dit jaar al een prijsstijging van 3,1 procent door.

Vier prijsverhogingen op rij

Op zichzelf lijkt een jaarlijkse verhoging van een paar procent misschien beperkt. Toch lopen de kosten flink op als je de prijsstijgingen van de afgelopen vier jaar bij elkaar optelt.

Odido verhoogde de tarieven sinds 2023 met achtereenvolgens 8,6, 5,7, 3,2 en 3,1 procent. Daarmee zijn klanten die al die tijd hetzelfde abonnement hebben gehouden nu ongeveer 22,1 procent meer kwijt. Bij Ziggo komt de totale stijging uit op ongeveer 18,7 procent. KPN-klanten betalen sinds 2023 in totaal zo’n 17,9 procent meer.

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Tot 132 euro per jaar extra

Wat betekent dat in de praktijk? Een internetabonnement dat in 2023 nog 50 euro per maand kostte, kost nu ongeveer:

59 euro per maand bij KPN;

59,50 euro per maand bij Ziggo;

ruim 61 euro per maand bij Odido.

Daardoor kan het verschil oplopen tot zo’n 132 euro extra per jaar.

Inflatie ligt aan de basis

Volgens telecomexpert Fleur de Ligt van Overstappen.nl verwijzen de grote providers al jaren naar de inflatie als reden voor de jaarlijkse prijsverhoging. „De verhogingen van 3,1 tot 3,3 procent in 2026 sluiten aan bij het inflatiecijfer van het CBS over 2025. Providers mogen hun tarieven elk jaar verhogen met de inflatie van het jaar ervoor.”

Volgens haar zit het probleem vooral in de opeenstapeling van de prijsstijgingen. „Een verhoging van iets meer dan 3 procent klinkt niet schokkend. Het probleem zit hem in de opeenstapeling: in 2023 was er een uitschieter boven de 8 procent, daarna volgden nog drie verhogingen op rij. Klanten zien per jaar een paar tientjes verschil en accepteren dat, maar realiseren zich niet dat hun maandbedrag in vier jaar tijd met een vijfde is toegenomen.”

Moment om je abonnement te bekijken

Een prijsverhoging is volgens De Ligt daarom een goed moment om kritisch naar je abonnement te kijken. „Veel huishoudens betalen voor internetsnelheden of tv-pakketten die ze in de praktijk nauwelijks gebruiken. Hebben ze die 1 Gigabit-verbinding daadwerkelijk nodig of werkt een lagere snelheid net zo goed? Kijken ze werkelijk naar de extra tv-zenders in hun uitgebreide pakket?”

Loopt het contract bijna af, dan kan overstappen of het aanpassen van het abonnement volgens haar tientallen euro’s per jaar schelen.

Ook wie nog vastzit aan een contract, heeft soms mogelijkheden om te besparen. „Een lagere internetsnelheid of een kleiner tv-pakket binnen hetzelfde contract zorgt meestal direct voor een lagere maandprijs, zonder dat overstappen nodig is.”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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