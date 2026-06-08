Deze Android-functie maakt je smartphone langzamer
Heb je een Android-smartphone? Dan kun je vaak het RAM-geheugen van je toestel uitbreiden. Toch is dat niet altijd een goed idee.
Het werkgeheugen, oftewel RAM, is een belangrijk onderdeel van je Android-smartphone. Hier worden tijdelijk de gegevens van actieve programma’s en geopende bestanden opgeslagen. Dat zorgt ervoor dat die razendsnel opstarten. Het kan echter ook je smartphone flink vertragen.
Deze voordelen hangen echter flink af van wat voor smartphone je precies gebruikt. Vooral bij smartphones die van zichzelf al veel RAM hebben.
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Wat doet RAM op je Android-smartphone?
Verschillende Android-smartphones hebben de optie om je RAM uit te breiden met het interne geheugen. Zo heet de functie soms RAM Plus of Memory Extension.
De functie is een beetje verwarrend, want je krijgt niet daadwerkelijk fysiek meer RAM. In plaats daarvan reserveert het toestel een deel van de interne opslag als er meer RAM nodig is dan er fysiek beschikbaar is. Het gebruikt dan de interne opslag, die veel lagere toegangssnelheden heeft.
Wanneer meer RAM je Android-telefoon juist trager maakt
Dat zorgt ervoor dat de virtuele RAM op je Android niet zo snel is als de fysieke RAM. Het kan daardoor juist het hele toestel vertragen. Dat vindt eigenlijk vooral plaats bij toestellen die al meer RAM van zichzelf hebben. Het toestel moet dan van het snelle geheugen overschakelen naar het langzame.
Bovendien kan virtuele RAM zorgen voor extra slijtage aan de hardware van je Android-smartphone. Het constante lezen en schrijven van data zorgt voor warmte op de telefoon, wat ervoor kan zorgen dat de batterij sneller leeggaat en dus juist voor minder gebruiksgemak zorgt. Bij een smartphone met 12 GB RAM heb je eigenlijk helemaal geen uitbreiding nodig. Zelfs 8 GB is eigenlijk al goed genoeg. Bij 4 of 6 GB kan de functie dan juist wel weer handig zijn.
Je doet er dan ook goed aan om op de fysieke RAM te letten als je een nieuwe Android-smartphone koopt. Er zijn ook goedkopere exemplaren die al best veel RAM hebben en daardoor dit probleem niet zullen hebben. Heb je wel een telefoon met veel RAM, zet de functie dan gewoon uit.
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