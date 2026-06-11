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Canada wil sociale media verbieden voor jongeren onder 16 jaar: kan dat straks ook in Nederland?

Kinderen onder de 16 jaar mogen in Canada mogelijk voorlopig geen gebruik meer maken van sociale media zoals Facebook, Instagram en X. De Canadese regering werkt aan nieuwe wetgeving die platforms verplicht om veel meer te doen aan online veiligheid. Wie niet aan de nieuwe eisen voldoet, mag niet meer gebruikt worden door minderjarigen.

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Canada sluit zich daarmee aan bij een groeiende groep landen die de toegang van jongeren tot sociale media wil beperken. Kan zo’n maatregel ook in Nederland werkelijkheid worden?

Welke nieuwe regels gelden voor Facebook, Instagram en X?

Aanvankelijk dacht de Canadese regering aan een volledig verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Uiteindelijk is gekozen voor een andere aanpak: platforms krijgen de kans om aan nieuwe veiligheidsstandaarden te voldoen. Zo moeten zij schadelijke content beter aanpakken en duidelijk aangeven wanneer beelden met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt.

Een nieuwe digitale toezichthouder moet de regels verder uitwerken en controleren of bedrijven zich eraan houden. Pas als platforms aan de voorwaarden voldoen, blijven zij toegankelijk voor jongeren.

Totdat die toezichthouder operationeel is, wat volgens de Canadese overheid nog ongeveer anderhalf jaar kan duren, dreigt er wel een tijdelijk verbod voor gebruikers onder de 16 jaar.

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Ook AI-chatbots aangepakt

Niet alleen sociale media worden aangepakt. Ook AI-chatbots, zoals ChatGPT, krijgen te maken met nieuwe verplichtingen. De discussie hierover laaide in Canada op na een schietpartij eerder dit jaar. Volgens de autoriteiten bleek achteraf dat de dader ideeën over zijn plannen had gedeeld met een chatbot.

De regering wil daarom dat AI-diensten sneller ingrijpen bij zorgwekkend gedrag en dat ze voorkomen dat schadelijke informatie wordt verspreid.

De Canadese minister van Cultuur, Marc Miller, zei hierover: „De wet zal sociale mediaplatforms en AI-chatbots verplichten meer te doen om kinderen te beschermen en de platforms veilig te maken. Deze maatregelen passen bij de verwachting die ouders en Canadezen hebben als het gaat om de veiligheid van hun kinderen online.”

Eerder meldde Metro al dat AI-chatbots jongeren ongezond dieetadvies kunnen geven en dat de chatbots psychische klachten bij jongeren kunnen verergeren.

Australië en Griekenland gingen Canada al voor met social mediaverbod

Canada is niet het enige land dat hiermee bezig is. Eerder kondigde Australië al een streng verbod op sociale media voor jongeren aan. Ook Griekenland werkt aan maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen de risico’s van sociale media.

Overheden maken zich steeds meer zorgen over onderwerpen als kanalen die ontworpen zijn om verslavend te zijn, schadelijke content, cyberpesten en de invloed van algoritmes op jonge gebruikers.

Kan Nederland sociale media voor jongeren ook beperken?

Ook in Nederland woedt de discussie over social media en jongeren al langer. Het kabinet heeft sociale media niet verboden voor minderjarigen, maar er wordt wel gekeken naar manieren om kinderen beter te beschermen.

Zo pleiten verschillende organisaties en deskundigen voor strengere leeftijdscontroles en meer verantwoordelijkheid voor techbedrijven. Daarnaast groeit de aandacht voor de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren.

Een algeheel Nederlands verbod lijkt voorlopig niet direct in zicht, al zouden veel Nederlanders daar wel achter staan. Wel wil het kabinet een verbod op kidfluencers tot 15 jaar doorvoeren, schreef Metro eerder. Het gaat in dit geval om kinderen tot 15 jaar die worden ingezet voor commerciële doeleinden.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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