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AI bespaart tijd op je werk, dus waarom voelen zoveel mensen zich daar schuldig over?

Kunstmatige intelligentie kan tegenwoordig in een paar minuten taken uitvoeren waar werknemers vroeger uren mee bezig waren. Een rapport samenvatten, een presentatie opzetten of een e-mail schrijven: met AI is het vaak zo gebeurd. Toch voelen veel mensen zich daar ongemakkelijk bij. Hoe kan het dat een technologie, die tijd bespaart, juist schuldgevoelens oproept?

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Volgens een analyse van universitair hoofddocent Paul Jones van Aston University, gepubliceerd in The Conversation, heeft dat minder met AI zelf te maken dan met onze kijk op werk. We zijn gewend geraakt aan het idee dat hard werken tijd, moeite en inspanning moet kosten. Wanneer een taak plotseling veel sneller klaar is, voelt dat voor sommigen alsof ze die tijd moeten ’terugbetalen’.

Waarom vrije tijd soms ongemakkelijk voelt

Stel: een rapport waar je normaal een halve werkdag mee bezig bent, is dankzij AI binnen twintig minuten af. Het resultaat is goed, misschien zelfs beter dan verwacht. Toch volgt niet altijd opluchting. Veel mensen vragen zich dan af wat ze met die gewonnen tijd moeten doen. Even pauze nemen? Verdergaan met andere werkzaamheden? Of toch nog extra taken oppakken?

Onderzoekers noemen dat verschijnsel ‘productiviteitsschuld’: het gevoel dat tijd die dankzij technologie wordt bespaard, op de één of andere manier moet worden verantwoord. Dat gevoel is niet nieuw. In veel werkomgevingen wordt druk zijn nog altijd gezien als bewijs van inzet, ambitie en succes. Lange werkdagen, volle agenda’s en snel reageren op berichten worden vaak beloond en gewaardeerd.

🧑‍💻 Is AI valsspelen? Kunstmatige intelligentie kan veel routinematige taken uit handen nemen, wat tijd bespaart. Toch is niet iedereen daar even blij mee. 21 procent van de werkende Nederlanders heeft het gevoel dat hun collega’s valsspelen als ze AI gebruiken tijdens hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van Fellowmind onder meer dan 1100 Nederlandse werknemers.

Hard werken voelt waardevoller

Psychologen zien al langer dat mensen resultaten meer waarderen wanneer daar veel moeite voor nodig was, zo stelt Jones in het artikel. Wie ergens hard voor heeft gewerkt, ervaart de uitkomst vaak als betekenisvoller.

AI zet dat idee op zijn kop. Wanneer een hulpmiddel een taak veel sneller uitvoert, verandert niet alleen de snelheid van het werk, maar ook de manier waarop mensen naar hun eigen prestaties kijken. Het resultaat kan hetzelfde zijn, maar omdat er minder zichtbare inspanning voor nodig was, voelt het soms alsof het minder ‘echt’ werk is geweest.

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Is het werk nog wel van jou?

Daar komt nog iets bij. Veel professionals ontlenen een deel van hun identiteit aan hun werk. Een zorgvuldig geschreven rapport of een goed onderbouwde analyse, laten zien wat iemand kan en weet.

Wanneer AI helpt bij het schrijven, structureren of analyseren, verschuift de vraag voor sommige werknemers van ‘is dit goed werk?’ naar ‘is dit eigenlijk nog wel mijn werk?’

Volgens de onderzoekers verandert deskundigheid daardoor niet, maar krijgt die een andere vorm. Werknemers moeten niet alleen informatie produceren, maar ook beoordelen of de uitkomsten van AI correct, bruikbaar, verantwoord en volledig zijn. Dat vraagt volgens hen juist om nieuwe vaardigheden en verantwoordelijkheden.

Meer tijd betekent vaak meer werk

De onderzoekers wijzen erop dat veel organisaties werknemers aanmoedigen om AI te gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd blijven sturen op zichtbare drukte en hoge productiviteit. Daardoor ontstaat een paradox: werknemers moeten efficiënter werken, maar worden nog steeds beoordeeld op hoeveel werk ze verzetten.

De tijd die vrijkomt door AI wordt daardoor vaak niet gebruikt voor rust, reflectie of ontwikkeling, maar simpelweg opgevuld met extra taken. Wat vroeger drie uur kostte en nu nog maar dertig minuten duurt, leidt in de praktijk regelmatig niet tot meer vrije ruimte, maar tot hogere verwachtingen.

Niet de technologie, maar de werkcultuur

Volgens de onderzoekers ligt de kern van het probleem daarom niet bij AI, maar bij de manier waarop we werk organiseren. Als organisaties de tijdswinst van AI uitsluitend gebruiken om meer productie uit dezelfde werknemers te halen, zullen gevoelens van schuld en druk alleen maar toenemen.

De onderzoekers pleiten ervoor om gewonnen tijd ook te gebruiken voor zaken als verdieping, samenwerking, leren en herstel. Dat zijn volgens hen geen luxe activiteiten, maar belangrijke onderdelen van duurzaam werken. De opkomst van AI verandert daarmee niet alleen hoe snel we werken, maar ook hoe we naar werk kijken. En misschien is dat voor veel mensen nog wel de grootste uitdaging.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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