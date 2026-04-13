Een zelfrijdende Tesla mag de weg op, zien we dat zitten? ‘Ik heb er niet zoveel vertrouwen in’

De zelfrijdende Tesla mag de Nederlandse weg op, werd vrijdag bekendgemaakt. Maar zien we dat, als automobilisten die gewend zijn aan een stuur in onze handen, eigenlijk wel zitten?

Het geavanceerde rijhulpsysteem Full Self-Driving (Supervised) van Tesla, daar gaat het om. Dat zelfrijdende voertuig wordt toegelaten op de openbare weg in Nederland. Dat werd gemeld door de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer. Met het systeem kunnen Tesla-rijders zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten. Nederland is het eerste Europese land waar het zelfrijdende systeem wordt geïntroduceerd.

Tesla is een bedrijf van Elon Musk, die vorig jaar nog werd beloond met aandelen met een waarde van 1000 miljard dollar.

Tesla stopt als je niet oplet

Volgens het bedrijf laat het systeem de auto’s van het merk niet volledig autonoom rijden. Als het systeem signaleert dat een bestuurder niet oplet, geeft het systeem een waarschuwing. Als de bestuurder daar niet op reageert, kan het systeem zichzelf uitschakelen. Op die manier zou het systeem de meest stressvolle aspecten van het dagelijkse rijden weg kunnen nemen en de veiligheid maximaliseren, aldus Tesla.

Best handig, bijvoorbeeld in het drukke stadsverkeer, zou je kunnen zeggen. Maar willen we het ook? De Telegraaf besloot dat aan automobilisten te vragen. Je ziet en hoort de reacties in de video boven dit artikel. „Het is goed, we moeten ons blijven ontwikkelen”, vindt een man bijvoorbeeld. Een dame denkt er anders over: „Waarom is het nodig? Ik heb er niet zoveel vertrouwen in.”

Ontlast dit de bestuurder nou echt?

Coen Grutters van Autovisie laat zijn licht ook over de zelfrijdende Tesla schijnen. „Je moet altijd paraat staan om in te grijpen, je blijft verantwoordelijk als het mis gaat.” Grutters twijfelt: „Je kunt je dan afvragen hoeveel dit jou als bestuurder ontlast.”

