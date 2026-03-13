Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Merendeel van Nederlanders vreest voor cyberoorlog: ‘Afhankelijk van telefoons’

De kwetsbaarheid van onze digitale systemen wordt steeds duidelijker door recente datalekken en cyberaanvallen. En wat blijkt? Deze incidenten laten ons niet onberoerd. Nieuw onderzoek wijst uit dat maar liefst drie op de vier Nederlanders vreest voor een cyberoorlog. Alleen al het idee dat het internet tijdelijk kan uitvallen zorgt bij veel mensen voor een gevoel van onrust.

Hoe concreter het scenario wordt, hoe meer de zorgen toenemen, zo blijkt uit onderzoek van ThePhoneLab, uitgevoerd door PanelWizard.

Missen van praktische apps bij cyberoorlog

Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders geeft aan zich angstig te voelen als zij geen toegang meer hebben tot de belangrijkste apps op hun smartphone als gevolg van een cyberincident. Het merendeel zou vooral functionele apps in zo’n situatie heel erg missen. Zo geeft 92 procent van de ondervraagden aan dat ze praktische apps zoals e-mail, navigatie en bankieren zouden missen, terwijl slechts 14 procent entertainmentapps zoals TikTok of Netflix zou missen.

Een meerderheid (56 procent) zegt apps als TikTok en Netflix absoluut niet te missen bij een langdurige stroomstoring. Communicatie en informatie zijn daarentegen wel heel belangrijk: 78 procent van de ondervraagden zou apps zoals WhatsApp missen bij een langdurige internetuitval. Ruim zeven op de tien ondervraagden geeft aan dat ze in een crisissituatie niet zonder zouden willen.

‘Smartphones zijn een basisvoorziening’

„Bij de vraag of ik WhatsApp en Instagram zou missen: Instagram zeker niet. Maar WhatsApp wel, omdat dat een groot deel van mijn contact met familie, vrienden, collega’s etc. behelst”, aldus één van de respondenten.

Volgens Boris Blijham, oprichter van ThePhoneLab, laat dit maar weer eens zien hoe diep smartphones verweven zijn met het dagelijks leven. „Smartphones zijn voor veel mensen geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Juist in een digitale crisis wordt duidelijk hoe afhankelijk we zijn van onze telefoons voor toegang tot informatie, communicatie en zelfs ons geld”, aldus Blijham.

