Gebruik je een menstruatie-app? Data blijken niet altijd niet veilig

Steeds meer vrouwen maken gebruik van menstruatie-apps om hun cyclus te tracken, bijvoorbeeld omdat ze zwanger willen worden of simpelweg hun menstruatie willen volgen. Handig, zou je denken, maar Radar meldt dat je gegevens niet veilig blijken bij de commerciële partijen achter de apps.

Zo’n 1 miljoen vrouwen in Nederland gebruiken een menstruatie-app om inzicht te krijgen. Een menstruatie-app geeft inzicht in je menstruatiecyclus en kan min of meer voorspellen wanneer je vruchtbaar bent. Om je menstruatie in kaart te brengen, vraagt een tracker gegevens van je. Denk aan wanneer je ongesteld bent, hoe je je voelt, hoe je seksleven eruit ziet en hoe het met je stoelgang gaat.

Data niet veilig bij menstruatie-apps

Vrij persoonlijke dingen, dus. Maar volgens Radar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat cyclus-apps niet goed omgaan met de privacy van gebruikers en deze gegevens wel verwerken. De in Nederlandse populaire apps Flo en Clue komen slecht uit de test. Ze zouden je niet goed informeren over wat er met je gegevens gebeurt en vragen niet op de juiste manier om toestemming voor het verwerken van je data. Volgens de Europese privacywet zou dit wel moeten.

👇 Kun je blind vertrouwen op een menstruatie-app? Hoewel een app nuttig kan zijn voor het interpreteren en vastleggen van je symptomen, zijn ze niet altijd volledig betrouwbaar en nauwkeurig, zeiden experts eerder tegen Metro. Voor het voorspellen van je ovulatie en menstruatie zijn berekeningen vaak gebaseerd op gemiddelden in plaats van op jouw unieke lichaam. Dat kan leiden tot een vertekend beeld.

Uit een analyse van All About Cookies, een website met adviezen voor online privacy, bleek dat Flo en Clue als een van de weinigen je gegevens te delen met derden. Hoewel je hier zelf toestemming voor geeft is, het vaak onduidelijk waar je mee instemt. De apps Drip, Euki en Periodical kwamen beter uit de test, omdat zij gegevens op je telefoon in plaats van op een server opsloegen. Data worden zo niet met derden gedeeld.

Flo zegt in een reactie dat zij „met respect de beweringen betwisten dat de toestemming voor het delen van gegevens door Flo niet duidelijk is voor gebruikers, of dat gebruikers niet begrijpen waar ze mee akkoord gaan”.

