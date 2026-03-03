Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gehackte Odido-gegevens volledig online: data van 6 miljoen Nederlanders op straat

De volledige dataset met gehackte klantgegevens van telecomprovider Odido is inmiddels uitgelekt. Daardoor staan de gegevens van ruim zes miljoen Nederlanders op het darkweb. De informatie wordt ook op sociale media en het reguliere internet verspreid. Zo circuleren statistieken uit de dataset op X en zijn er websites verschenen waarop mensen kunnen controleren of hun gegevens zijn buitgemaakt.

De door hackers gepubliceerde bestanden bevatten gevoelige informatie, waaronder adressen, paspoortnummers en bankgegevens.

Groot risico

„Door erin te grasduinen vergroot je de schade voor mensen die al slachtoffer zijn van de hack”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie deze ochtend tegen NOS. „Er is ook een groot risico dat data verder worden gedeeld en dat gegevens op veel meer plekken terecht komen.”

Volgens het OM leidt dat tot een grotere kans op identiteitsfraude of doxing, het openbaar maken van persoonsgegevens om iemand te intimideren. Het downloaden, gebruiken en verspreiden van gestolen data is strafbaar, al hangt het er wel vanaf met welk doel iemand dat doet.

Zelf checken of Odidio-gegevens zijn gestolen

Klanten die vermoeden dat hun gegevens zijn gestolen, kunnen inmiddels ook via de site van de politie controleren of hun data in handen van criminelen zijn gevallen. Op politie.nl kunnen zij met hun gegevens nagaan of ze voorkomen in de gelekte bestanden.

Eerder konden mensen al terecht op Have I Been Pwned om te controleren of zij slachtoffer zijn van datalekken. De politie adviseert gedupeerden om zo snel mogelijk hun wachtwoord voor de Odido-website te wijzigen. „Mocht u deze combinatie van e-mailadres, inlognaam en wachtwoord vaker gebruiken op andere onlineplatformen, wijzig die wachtwoorden dan ook dáár”, aldus de politie.

De hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat Odido weigerde te betalen om verdere verspreiding te voorkomen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties