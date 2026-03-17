Dit IKEA-gadget van 9 euro voorkomt hele grote problemen

IKEA is al lang niet meer alleen voor een nieuwe eettafel, stoel of Kallax-kast. Ook je gadgets, smart home-upgrades en andere technische topproducten vind je nu in het Zweedse warenhuis. Zo vind je er nu onder andere slimme lampen waar zelfs Philips Hue bang van wordt. Dat is niet alles, want onlangs verscheen er een gadget dat je niet wil missen.

Het nadeel aan slimme apparaten is dat ze vaak gepaard gaan met een schrikbarend prijskaartje. IKEA doet het net wat anders door veelal budgetgadgets aan te bieden. Hun nieuwste gadget, KLIPPBLOK, is daarop geen uitzondering. Verwacht bij dit gadget geen technische poespas, maar één enkele belangrijke functie: het voorkomt hele grote problemen in de keuken, badkamer en slaapkamer.

Dit IKEA-gadget wil je niet laten liggen

Badkamers, keukens, slaapkamers en zelfs woonkamers: in al deze ruimtes kun je waterschade oplopen. Denk aan een lekke radiatorbuis, een wasmachine die het water toch niet zo netjes afvoert of een druppende afvoer. Vaak heb je het niet door totdat het te laat is en de waterschade al enorm is. Precies dat euvel wil IKEA met haar nieuwste gadget voorkomen.

In plaats van diep in de buidel te tasten om de oorzaak van de waterschade op te lossen, wil IKEA met dit nieuwe gadget oplopende kosten op voorhand tegengaan. Deze maand bracht het Zweedse bedrijf het gadget KLIPPBLOK naar hun warenhuis. De KLIPPBLOK heeft één functie: het ding detecteert wanneer er water op komt. Het is dus een simpele watersensor die geluid maakt als ie nat wordt.

Deze niet-opvallende, compacte sensor is makkelijk vast te maken op veel verschillende plekken in huis. Denk bijvoorbeeld eens aan die radiatorbuizen, je keukenafvoer of een andere lekkagegevoelige plek. Je zou het ding zelfs kunnen bevestigen vlakbij je aquarium. Je weet maar nooit. Het leukste aan deze gadget? Het prijskaartje: voor slechts 9 euro heb je er al een.

Hoe werkt dit IKEA-gadget?

Net als de rest van IKEA’s nieuwste reeks slimme sensoren, werkt KLIPPBOK met Matter. Dat betekent dat deze verbinding kan maken met je bestaande smart home-systeem. Deze waterleksensor heeft echter wel een hub nodig om goed te functioneren. Je hebt ofwel de DIRIGERAsmart hub van IKEA nodig, of een compatibele hub voor je smart home-netwerk met een Thread Border Router (TBR). Vrijwel alle nieuwe hubs beschikken over dit netwerk. Voor Apple is dit bijvoorbeeld alles van de Apple HomePod Mini tot de Apple TV 4K. Voor Amazon volstaat de Amazon Echo Hub of de Amazon Echo Show 10 of nieuwer.

Als de buitenkant van de sensor in contact komt met water, stuurt het gadget niet alleen een melding naar je smart home (en dus je smartphone), maar maakt het ook geluid. Omdat het gadget te koppelen is aan je smart home, hoeft het niet enkel bij een geluidje te blijven. Je zou de melding van de sensor kunnen koppelen aan je slimme lichten. Denk aan een knippersignaal als er ergens water wordt gedetecteerd. D

Het wordt aangeraden om de sensor op een vlakke ondergrond te plaatsen, direct in het pad dat eventuele waterdruppels af kunnen leggen. Plaats het ding dus onder een buis, onder een afvoer of op een andere logische plek. Het enige nadeel aan het IKEA-gadget is dat de kabel waarmee je ‘m met de stroom verbindt aan de korte kant is. Het vergt soms wat creativiteit, maar als de sensor eenmaal geplaatst is, hoef je je niet snel meer zorgen te maken over een lekkage.

