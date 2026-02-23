Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn jouw oortjes veilig? Onderzoek vindt schadelijke stoffen in populaire modellen

We dragen allemaal weleens koptelefoons en oortjes. Soms wel urenlang, want wie kan er nou zonder muziek? Nu moet je goed oppassen met volume als je later geen tinnitus wil hebben, maar er is een tweede gevaar bij gekomen: giftige stoffen in de materialen.

Uit onderzoek is gebleken dat sommige merken giftige stoffen bevatten.

Plastic in koptelefoons en oortjes

Het ToxFree Life for All-project heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezige chemicaliën en mogelijk giftige stoffen in koptelefoons en oortjes. De onderzoekers hebben 81 modellen uit elkaar gehaald en gekeken of ze mogelijk schadelijke stoffen bevatten zoals phthalates, bisphenols en vlambare delen.

ToxFree meldt in de resultaten dat de materialen die direct contact maken met je huid in de meeste gevallen veilig zijn. Toch zijn er genoeg apparaten die wel degelijk slechte of onveilige materialen bevatten die zelfs met indirect contact na langdurig gebruik een negatief impact kunnen hebben op je gezondheid. Het is wel belangrijk om te onthouden dat er geen direct verband ligt tussen een merk en diens score, zo scoort Sony bijvoorbeeld uitstekend op al hun geteste producten, op één paar oortjes na.

Groen, geel, rood

ToxFree maakte gebruik van drie kleuren als indicators. Rood houdt in dat het product minimaal één schadelijk onderdeel bevat, geel houdt in dat het aan gezondheids- en veiligheidseisen doet, maar slechts minimaal, terwijl groen betekent dat een product veelal gewoon in orde is. Opvallend is dat geen van de 81 producten compleet veilig waren. Bovendien betekent een duur merk ook niet een betere garantie voor veiligheid, gezien 48 procent van de ‘bekende merken’ een rode score kregen, terwijl ‘merkloze’ namen van winkels als Temu slechts voor 27 procent aanwezig waren in het rood.

De meest opmerkelijke merken en modellen die rood scoren, zijn als volgt:

Marshall Motif II ANC

Beats Solo 4 en Solo Buds

Sennheiser Momentum Wireless 4

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Sony WF-1000XM5

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

JBL Wave Beam

Arctis Nova 5

Logitech G733 LIGHTSPEED

Hema Nijntje-koptelefoon (ondanks de naam niet voor kinderen)

Er zijn ook genoeg koptelefoons en oortjes die of geel of groen als score ontvingen. Een paar voorbeelden van producten die een keurige score ontvingen waren:

Apple AirPods Pro (2e Gen.) en AirPods Max

Sony WH-1000XM5, LinkBuds Fit, WH-GH720N en WF-C510

JBL Tune 720BT en Tour Pro 3

Marshall Major V

Huawei FreeBuds Pro 3 en 4

Bose QuietComfort Ultra earbuds

Gevaar voor kinderen

Natuurlijk betekent dit niet per se dat je in gevaar bent bij het dragen van deze modellen. Wat wél zorgelijk is, is de hoge scores in het rood voor oordopjes en koptelefoons gericht op kinderen. De Skullcandy Grom Kids had bijvoorbeeld veel te veel van het flambare Triphenyl-fosfaat in het apparaat zitten. Een merkloze kinderen-koptelefoon van Temu had ook vijf keer meer giftige stoffen dan de veiligheidsnorm toestaat.

Andere modellen voor kinderen die negatief uit de test kwamen waren:

Oceana Trading Paw Patrol kinderen-koptelefoon

Action Super Mario-oordopjes

JBL JR310BT

Fresh’n Rebel Clam Junior en Lucky Lizard

Het is vooral opvallend dat het juist de goedkopere, op kinderen gerichte oortjes en koptelefoons zijn die vaak de slechtste scores halen. Als het gaat om hoeveelheden schadelijke stoffen, kwamen deze vaak slecht uit de test.

