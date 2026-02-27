Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wist jij dat je een onzichtbare kopieertaks betaalt voor je telefoon? Zo zit het

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar elke keer dat jij een nieuwe smartphone of laptop afrekent, betaal je een zogeheten ‘thuiskopieheffing’. Wat houdt deze kopieertaks precies in? En hoeveel kost het je?

Metro legt het hier uit.

Wat is de thuiskopieheffing?

De kopieertaks heeft alles te maken met de Auteurswet. Het is namelijk niet de bedoeling dat je beschermd werk, zoals bijvoorbeeld een film of een liedje, zomaar kopieert. Voor consumenten geldt er echter een uitzondering, namelijk de privékopie-uitzondering. Deze houdt in dat je als consument toch één of enkele kopieën mag maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Om te voorkomen dat artiesten hierdoor inkomsten mislopen, moet je hier een kleine vergoeding voor betalen.

Deze wet stamt nog uit de tijd dat we massaal cd’tjes brandden en dvd’s keken. Maar omdat we dat nauwelijks nog doen, is de heffing verplaatst naar apparaten met opslagruimte. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone, tablet of laptop. Hoewel je eigenlijk al betaalt voor de films en muziek die je luistert – bijvoorbeeld via een Netflix-abonnement of Spotify-premium – betaal je daarnaast dus nog een thuiskopievergoeding. Deze is vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), een door het ministerie aangewezen bestuursorgaan. Dit bedrag is verwerkt in de winkelprijs, waardoor je dus niet door hebt dat je hier ook voor betaalt, schrijft Radar.

Wat betalen we?

Dit zijn dit de bedragen die voor dit jaar zijn vastgesteld:

Smartphone: 5,70 euro

Laptop / pc: 2,80 euro

Tablet: 2,80 euro

E-reader: 0,80 euro

Smartwatch (met opslag): 0,40 euro

USB-stick / Externe SSD: 0,40 tot 0,90 euro

Dit zijn natuurlijk hele kleine bedragen, maar in totaal tikt het toch flink aan. In 2024 haalde deze heffing namelijk 40 miljoen euro op.

Waarom betalen we nog steeds een kopieertaks?

Omdat we geen bestanden meer bezitten, maar tegenwoordig eigenlijk muziek en films ‘huren’, is de thuiskopieheffing best gek. De verkopers van apparaten willen dan ook graag van de heffing af, maar de rechthebbenden (de makers) willen dat de tarieven blijven stijgen, omdat er volgens hen nog steeds veel kopieën worden gemaakt.

Mogelijk in toekomst anders

De SONT wacht momenteel een belangrijk Europees besluit af om te kijken wat ze uiteindelijk met de heffing gaan doen. „Naar verwachting hebben wij in de tweede helft van 2026 de beschikking over twee rapporten die ons een actueel beeld van gebruik en waarde van thuiskopieën zullen geven. Dan is er ook een uitspraak van de Europese rechter over hoe aangekeken moet worden tegen streamingdiensten en thuiskopievergoedingen.”

Het zou kunnen dat de uitspraak is dat de heffing in de toekomst op clouddiensten komt te liggen, zoals iCloud of OneDrive, in plaats van op apparaten zelf. „Eind 2026 kan SONT u precies vertellen hoe met deze feitelijke en juridische ontwikkelingen zal worden omgegaan”, zo laat de stichting weten.

Meerdere mensen slachtoffer geworden van e-mails met gevaarlijke bijlagen: ‘Wees alert’

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties