Politie probeert verspreiding gestolen Odido-data te voorkomen

De politie probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat de gestolen klantgegevens van Odido verder worden verspreid. Volgens Stan Duijf, als hoofd Operatiën verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime, is het al gelukt om diverse servers offline te halen die de hackers gebruikten voor het opslaan of verspreiden van data. Hoeveel van de miljoenen gestolen gegevens inmiddels toch in foute handen zijn gekomen, kan Duijf niet aangeven.

Odido kondigde donderdag rond het middaguur aan geen losgeld te betalen aan de internationale hackersgroep ShinyHunters, die de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts bij het telecombedrijf had gestolen. Rond datzelfde tijdstip zagen verschillende media een deel van de data op het dark web verschijnen.

Duijf stelt dat de politie zich de komende tijd blijft inspannen om verspreiding te voorkomen. Daarbij wordt ook uitgezocht om welke gegevens het precies gaat. De politie heeft een opsporingsteam op de zaak gezet. Dat betekent dat zich gemiddeld ongeveer dertig mensen met de zaak bezighouden. Odido deed eerder zelf aangifte. Wanneer de politie weer nieuwe informatie kan delen, durft Duijf niet te zeggen.

Risico identiteitsfraude

Er wordt ook samengewerkt met autoriteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd doet de politie onderzoek naar de daders van de hack. Het gaat de politie dan om de individuen die verantwoordelijk zijn. Duijf legt uit dat de hackersgroepen vaak van samenstelling wisselen.

De politie waarschuwt klanten van Odido om de komende tijd alert te zijn op mogelijke identiteitsfraude. „Krijg je onverwachte berichten of telefoontjes, met name waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd of waarin je wordt aangespoord actie te ondernemen, controleer dan extra goed de authenticiteit ervan.”

Mensen moeten daarnaast niet zelf gaan proberen om de gestolen gegevens te downloaden op het dark web. Dat is volgens de politie strafbaar.

