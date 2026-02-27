Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: mensen van deze leeftijd hebben het vaakst een (bijna) lege batterij

Ben jij zo’n persoon wiens batterij áltijd bijna leeg is, of heb je een rigide oplaadschema? Uit nieuw onderzoek van locatie-app Life360 blijkt dat 16-jarigen de meeste ‘risico’s’ nemen met hun batterij. Zij lopen opvallend vaak rond met een leeglopende batterij en negeren meldingen om ‘m op te laden.

Ook jij kent vast wel iemand die altijd op zoek is naar een oplader en stress heeft of ie ’t wel tot huis redt met z’n batterijduur. Dat kan pech zijn, maar uit de nieuwe data blijkt dat het voor sommigen eerder een gewoonte is geworden. Binnen vriendengroepen kan dat zelfs zo’n grote ergernis worden, dat er een interventie wordt ingelast, zoals te zien in onderstaande video:

16-jarigen hebben vaak lege batterij

Locatie-app Life360 heeft een batterijfunctie waarmee gebruikers reminders krijgen om hun batterij op te laden als die aan de lage kant raakt. Als je lid bent van dezelfde zogeheten Circle (dan is je locatie voor mensen binnen die groep zichtbaar), kun je elkaars batterijpercentage zien. Vooral voor bijvoorbeeld gezinnen, partners en vriendengroepen is zo’n locatiefunctie erg handig. Wil je alvast beginnen aan ’t avondeten, maar weet je niet hoe laat je gezinsleden thuiskomen? Even checken waar ze zich bevinden en je tijdlijn is een stuk duidelijker.

Goed, die 16-jarigen houden zich dus het minst vaak bezig met het opladen van hun telefoon. Hun ouders wijzen ze daar regelmatig op, het zogeheten ‘battery shaming’, terwijl de tieners zich daar weinig van aantrekken. Ouders willen juist in verbinding blijven met hun kinderen.

Moeders blijken de grootste batterij-bewakers. Zij sturen maar liefst zeven keer vaker dan vaders een reminder dat de batterij bijna leeg is. Uit de cijfers van Life360 blijkt ook dat de batterijcrisis piekt op zondagavond rond 20.00 uur: ondanks miljoenen waarschuwingen die de app dagelijks verstuurt, kiezen mensen er massaal voor om hun telefoon níét op te laden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties