Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn jouw gegevens ook buitgemaakt tijdens de Odido-hack? Je kunt het hier makkelijk checken

Het eerste deel van de gestolen Odido-gegevens is inmiddels gepubliceerd op het dark web. Maar hoe weet je of jouw gegevens hier ook tussen staan? Experts raden hiervoor een handige website aan, waarop je binnen een oogopslag kunt zien of jouw e-mailadres ook op straat is komen te liggen.

De cybercriminele groep Shinyhunters publiceerde gisteren alvast een deel van de gestolen Odido-gegevens. Het gaat hierbij om privé-informatie en financiële gegevens van honderdduizenden klanten en oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben bij Odido.

Have I Been Pwned

De provider heeft al laten weten dat ze niet van plan zijn om losgeld te betalen aan de cybercriminelen, wat betekent dat de kans groot is dat de rest van de klantgegevens ook nog wordt gepubliceerd. Als jij nieuwsgierig bent of jouw gegevens zijn al zijn gehackt, kun je dat heel makkelijk inzien op de website Have I Been Pwned. Deze site heeft het eerste lek van Odido toegevoegd aan zijn website, waardoor je kunt controleren of jouw e-mailadres ook bij het lek zit.

Check je hack Odido

Deze website is in 2013 opgericht door Troy Hunt, een beveiligingsonderzoeker die op het internet op zoek gaat naar hacks. Hij verzamelt de gegevens, checkt of de data kloppen en als dat het geval is, voegt hij de gehackte website toe aan het systeem van Have I Been Pwned. De politie heeft ook nog de website ‘Check Je Hack’, waarop burgers kunnen controleren welke data van hen gelekt zijn. Op deze site zal de informatie uit de hack op een gegeven moment ook verschijnen, maar het is nog niet bekend wanneer.

Gevoelige informatie

Het is handig om te weten of je bent gehackt, want het zou zomaar kunnen betekenen dat gevoelige informatie van jou in handen komt van criminelen. De gepubliceerde gegevens bevatten namelijk ook burgerservicenummers (bsn). Dat zijn zeer gevoelige persoonsgegevens die uniek zijn per persoon en niet zomaar kunnen worden veranderd. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor contact met de overheid. Als een crimineel jouw BSN-nummer in handen krijgt, kunnen zij het misbruiken door zich voor te doen als je bank of de overheid.

Ben jij jouw gegevens tegengekomen op Have I Been Pwned? Lees dan hier wat je de komende tijd extra alert op moet zijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties