Groot lek bij Odido: cyberaanval legt gegevens van miljoenen accounts bloot

Door een cyberaanval bij telecomprovider Odido zijn persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts gelekt. Het gaat onder meer om naam, woonadres en bankrekeningnummer van klanten. Wachtwoorden, factuur- en belgegevens zijn wel veilig. Odido zoekt nog uit om hoeveel mensen het precies gaat en heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Odido benadrukt dat klanten nog steeds veilig kunnen bellen, internetten en tv-kijken. „Wij betreuren dit voorval enorm en zetten ons volledig in om de impact van dit incident te beperken en onze klanten van alle noodzakelijke ondersteuning te voorzien”, schrijft de provider op zijn informatiepagina.

De cybercriminelen hebben inmiddels geen toegang meer tot het netwerk en Odido heeft externe experts ingeschakeld om extra beveiligingsmaatregelen te treffen. Het telecombedrijf bezit ook de providers Simpel en Ben. Bij die laatste zijn ook persoonsgegevens gelekt.

‘Verdachte en ongebruikelijke activiteiten’

Odido waarschuwt klanten alert te zijn op „verdachte en ongebruikelijke activiteiten”. Hoewel er niet altijd misbruik wordt gemaakt van gestolen persoonsgegevens na een datalek, kan Odido „de mogelijkheid van misbruik van jouw gegevens niet uitsluiten”. Zo liggen mogelijk ook telefoonnummers, e-mailadressen, klantnummers en paspoort- of rijbewijsgegevens op straat. Scans van identiteitsbewijzen en locatiegegevens zijn niet getroffen door de cyberaanval.

Het telecombedrijf raadt klanten onder meer aan de e-mailadressen en telefoonnummers van onbekende afzenders te controleren. „Je kan een verdachte e-mail, sms of app vaak herkennen aan typefouten en onbekende afzenders. Controleer het telefoonnummer. Of wat er na het @-teken van een e-mailadres staat”, aldus Odido.

Als een onbekende beller zich voordoet als een medewerker van een bank of een ander bedrijf, adviseert Odido controlevragen te stellen aan de beller. Het kan dan gaan om vragen naar de naam of het snel te checken algemene telefoonnummer van het bedrijf.

