Consumentenbond krijgt tientallen meldingen over hack Odido

De Consumentenbond heeft tientallen meldingen gekregen over de cyberaanval bij telecomprovider Odido. De teller staat dinsdagmiddag op 43, zegt een woordvoerster. Mensen vragen zich af wat ze moeten doen. Ook gaven enkele melders aan dat ze te horen hebben gekregen dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt, terwijl ze al langer dan vijf jaar geen abonnement meer hebben bij het telecombedrijf.

De Consumentenbond raadt alle gedupeerden aan extra goed op te letten bij het uitvoeren van betalingen, om te voorkomen dat hun gegevens worden misbruikt. „Bekijk elke betaling met argwaan”, aldus de woordvoerster. Op de website van de consumentenorganisatie staan meer tips over wat mensen kunnen doen als ze de dupe zijn van een hack.

Odido maakte vorige week bekend dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gelekt. Het gaat onder meer om naam, adres, bankrekeningnummer en mogelijk ook paspoort- of rijbewijsgegevens. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk.

‘Heel vervelend’

De Consumentenbond noemt de aanval „heel vervelend. Het geeft een rotgevoel dat je gegevens op straat liggen en in verkeerde handen zijn gekomen”, aldus de woordvoerster. Volgens de organisatie is het niet nodig om een nieuw paspoort of rijbewijs aan te vragen, want er zijn geen kopieën gelekt.

De Consumentenbond overweegt op dit moment geen stappen tegen Odido, zoals een massaclaim. Volgens de woordvoerster moet eerst duidelijk worden of de provider alles op orde had en of er iets valt te verwijten. Ze wijst er ook op dat het lastig is te achterhalen of de gegevens die zijn gelekt bij Odido daadwerkelijk zijn gebruikt om iemand op te lichten.

Het telecombedrijf liet eerder weten dat het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een woordvoerder van de toezichthouder wil niet kwijt of er onderzoek wordt gedaan. „Daar doen wij geen uitspraken over.”

ANP

