Grote zorgen om gameplatform Roblox: ACM is onderzoek gestart, wat is er precies aan de hand?

Roblox is razend populair onder kinderen en jongeren, maar de laatste tijd verschijnen er steeds meer verontrustende berichten over het gameplatform. De waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil daarom onderzoeken of Roblox genoeg doet om kinderen te beschermen, onder andere tegen seksueel getinte spellen en kwaadwillenden.

Op Roblox, een gameplatform dat sinds 2006 bestaat, kunnen gebruikers zelf games maken die anderen weer kunnen spelen. De laatste tijd komen er in de media echter verschillende berichten voorbij over seksueel getinte spellen waar kinderen aan worden blootgesteld, kwaadwillenden zouden het platform gebruiken om minderjarigen te benaderen. Ook zou Roblox verboden trucjes gebruiken om gebruikers tot extra aankopen op het platform te stimuleren, zogenoemde ‘dark patterns’.

Gedwongen tot seksuele handelingen

Maar liefst 40 procent van de spelers op Roblox is jonger dan 12 jaar. Doordat games op Roblox zonder controle kunnen worden gemaakt, verschijnen er regelmatig spellen met ongepaste inhoud. Vorig jaar werden er nog ruim honderd games verwijderd waarin de moord op de Amerikaanse activist Charlie Kirk kon worden nagespeeld. In Nederland konden spelers zelfs een kampcommandant van Westerbork zijn. Daarnaast bevat Roblox een chatfunctie die bijzonder riskant blijkt te zijn. Kinderen denken met leeftijdsgenoten te chatten en worden naar de chatapp Discord gelokt, waarin ze vervolgens worden gedwongen tot seksuele handelingen of zelfverminking.

„De ACM heeft ook meldingen hierover ontvangen en in de afgelopen maanden in het kader van een vooronderzoek informatie ingewonnen bij het platform. Daarin ziet de ACM voldoende aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar mogelijke overtredingen van de regels door Roblox”, zo schrijft de toezichthouder.

Passende maatregelen tegen Roblox

Het onderzoek draait daarbij ook om de vraag of Roblox zich houdt aan de Europese Wet inzake digitale diensten (DSA). Onlineplatforms moeten volgens die wet passende maatregelen nemen voor de veiligheid van minderjarigen.

Roblox zegt dat voldoen aan de DSA „een van onze hoogste prioriteiten” is en te hebben geïnvesteerd in aangescherpte veiligheidssystemen. Als voorbeeld noemt een woordvoerder recent ingevoerde leeftijdscontroles voor gebruikers die de chatfunctie willen gebruiken.

