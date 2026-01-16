Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom sommige mensen geen Netflix meer via hun tv kunnen kijken

Lukt het je sinds kort niet meer om Netflix vanaf je smartphone of tablet naar je tv te casten? Dan ben je niet de enige. Veel gebruikers lopen hier momenteel tegenaan. Een snelle oplossing lijkt niet dichtbij: Netflix laat weten dat casten via mobiele apparaten voortaan alleen nog op een beperkt aantal apparaten wordt ondersteund.

Veel gebruikers konden tot voor kort via Google Cast, bijvoorbeeld chromecast, Netflix via hun mobiel op hun televisie afspelen. Bij veel mensen is de castknop echter verdwenen of werkt deze simpelweg niet meer. En dat is geen toeval: Netflix laat weten dat casten niet langer ondersteund zal worden op de meeste tv’s en streaming-apparaten. Gebruikers moeten voortaan de Netflix-app openen op het apparaat zelf en bedienen met een afstandsbediening.

Waarom stopt Netflix hiermee?

Voor veel mensen met een oudere televisie is dit slecht nieuws: apps zoals Netflix worden daar vaak niet op ondersteund, waardoor casten één van de weinige manieren is waarop ze toch nog kunnen genieten van apps als Netflix. Ook gebruiken veel mensen hun chromecast in hotels of op vakantie, om op een laagdrempelige manier hun favoriete shows te kunnen zien. Zij hebben nu waarschijnlijk een extra apparaat nodig om Netflix te kunnen blijven kijken op de manier die ze gewend zijn.

Dat het casten niet langer ondersteund wordt, heeft volgens Netflix te maken met het feit dat de functie te weinig werd gebruikt. Door de ondersteuning te schrappen, kan het bedrijf zich richten op andere functies die nog wel vaak worden gebruikt.

Voor wie werkt het casten nog wel en voor wie niet?

De streamingdienst laat weten dat casten alleen blijft werken op apparaten met native Google Cast ondersteuning, zonder eigen besturingssysteem of afstandsbediening. Het gaat hierbij om:

Chromecast van de derde generatie of ouder, zonder afstandsbediening

Google Nest Hub smart displays

Een beperkt aantal Vizio en Compal tv’s met ingebouwde Cast ondersteuning

Nieuwere apparaten vallen buiten de ondersteuning. Casten werkt niet meer op de volgende apparaten:

Chromecast met Google TV

Google TV Streamer

Android TV televisies

