Zo kan AI je minder empathisch laten lijken

AI kan berichten sneller maken en mooier laten klinken. Maar in emotionele momenten kan het ook een verkeerd signaal afgeven.

Vooral bij persoonlijke berichten, zoals een condoleance of een liefdesbrief, kan het gebruik van AI ervoor zorgen dat je minder warm en betrokken overkomt dan je bedoelt.

AI gebruiken om een persoonlijke boodschap te schrijven

Er zijn scenario’s waar wij mensen soms niet zo goed weten wat we moeten zeggen of hoe we het best kunnen handelen. Bijvoorbeeld een vriend met liefdesverdriet. Je wil helpen, maar je weet niet wat je moet zeggen. Je pakt je laptop erbij en zoekt naar een AI-tool voor raad. Je vraagt om voorbeeldtekst en past hier en daar een zin aan. Het resultaat klinkt goed, misschien zelfs perfect. Maar wat zegt het over jou?

Een studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Computers in Human Behavior, onderzocht dat precies. De onderzoekers lieten mensen beoordelen hoe iemand werd ervaren bij een taak als die zelf gedaan was, door AI was gedaan of door iemand anders.

Betrokkenheid klein als je je werk uitbesteedt

Het resultaat? Wie het werk uitbesteedt, krijgt vaker lagere scores op competentie en betrokkenheid. Het effect is het grootst bij taken die laten zien dat je aandacht en moeite hebt gestopt in iets persoonlijks.

Praktische taken, zoals het plannen van een schema of schrijven van code, worden minder negatief beoordeeld. Maar bij relatiegerichte taken zoals een excuus, een dankbericht of een liefdesbrief tellen inspanning en aandacht juist wél.

De inspaningstaks

In het Engels noemen de onderzoekers dat de ‘effort outsourcing tax’. Deze zogeheten ‘inspanningstaks’ is de kost die je betaalt wanneer het lijkt alsof je weinig moeite hebt gestopt in iets.

Mensen lezen namelijk niet alleen de woorden, maar ook hoeveel moeite iemand in iets heeft gestopt. Een bericht dat te gepolijst of automatisch lijkt, kan daardoor killer overkomen, zelfs als het inhoudelijk perfect is.

AI prima voor praktische zaken

Voor praktische taken, zoals samenvattingen, is AI prima te gebruiken. Maar als het gaat om persoonlijke berichten, is het volgens de onderzoekers toch het beste om het links te laten liggen. Of om het echt alleen als inspiratie te gebruiken.

Want wat zegt een AI-geschreven bericht over jou? Zorg dat je stem en persoonlijke touch voelbaar blijven, vooral in momenten die echt laten zien dat je om iemand geeft.

