TikTok-gebruikers opgelet: China gaat nog steeds aan de haal met je gegevens, zo beperk je de risico’s

Van lekkere recepten en handige tutorials tot grappige video’s: TikTok biedt voor iedereen wat wils. Maar waar veel mensen zich nog steeds niet van bewust zijn, is dat je persoonsgegevens niet veilig zijn in deze app. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt gebruikers daarom opnieuw voor de risico’s van TikTok.

Volgens de AP blijft TikTok tot op de dag van vandaag persoonsgegevens van hun gebruikers doorsturen naar China, het land waar het moederbedrijf van de app is gevestigd. Eerder concludeerden de AP en toezichthouders uit andere Europese landen al dat TikTok dat helemaal niet mag doen, maar nieuw onderzoek wijst uit dat deze data-wisseling nog steeds plaatsvindt.

Wat zijn de risico’s?

De privacywaakhond vindt het belangrijk dat mensen zich hiervan bewust zijn en ook weten wat dit betekent voor hun privacy. Terwijl jij door talloze video’s scrolt, verzamelt TikTok namelijk gegevens zoals je profielinfo, apparaat- en locatiegegevens, kijkgedrag, likes en contacten, die weer worden gebruikt voor gepersonaliseerde content en advertenties. Deze gegevens kunnen echter ook worden gebruikt voor het verzamelen van gevoelige informatie en risico’s zoals fraude, grooming en identiteitsdiefstal, vooral omdat TikTok gevoelige data (zoals biometrische info) kan verzamelen en delen met derden.

Voorzorgsmaatregelen nemen op TikTok

„Denk goed na of je TikTok nog wel wil gebruiken”, zo waarschuwt de AP. Ook adviseren ze om te controleren welke toestemmingen de app op je telefoon heeft, zoals toegang tot je camera, microfoon, locatiegegevens en contactenlijst. Dit kun je heel makkelijk doen door de volgende stappen te volgen:

iOS (iPhone): ga naar ‘Instellingen’ > zoek naar ‘TikTok’ > controleer en beheer de schakelaars voor Camera, Microfoon, Foto’s, Contacten, Locatie, etc..

Android: ga naar ‘Instellingen’ > ‘Apps’ (of ‘Applicaties’) > ‘TikTok’ > ‘Machtigingen’ (of ‘App-machtigingen’) en schakel onnodige toegang uit.

Wist je dat je ook via TikTok een overzicht kunt opvragen van de informatie die ze over je hebben, waaronder bijvoorbeeld je locatie en contacten? Dat kun je op de volgende manier controleren:

Ga naar je Profiel.

Tik op de Menu-knop en ga naar ‘Instellingen en privacy’.

Ga naar ‘Account’ en tik op ‘Download je gegevens’.

Kies je formaat en tik op ‘Gegevens opvragen’ om een kopie te krijgen van wat TikTok over jou heeft opgeslagen, zoals je kijkgeschiedenis en privacyinstellingen.

