Schadeclaims massaal gemanipuleerd met AI-tools, dit is waarom dat voor iedereen zorgelijk is

2025 was een recordjaar voor verzekerings- en retourfraude. De reden: manipulatie met AI-tools. Zowel verzekeringen als webwinkels hebben er hun handen vol aan. Dat kan uiteindelijk voor iedereen nadelig uitpakken.

Dat meldt De Telegraaf. AI-technieken voor oplichting zijn zo geraffineerd, dat zelfs goed opgeleide, digitaal vaardige mensen erin trappen, schreef Metro eerder al.

Met AI werden bijvoorbeeld facturen, bonnetjes, doktersverklaringen en schadefoto’s vervalst. Zo kan iemand een zogenaamd ‘bewijs’ van schade laten zien en daarmee bijvoorbeeld geld terugvragen bij webshops en verzekeraars.

In 2024 werd ruim 9000 keer verzekeringsfraude vastgesteld, een toename van duizend gevallen ten opzichte van 2023. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). De stijging hangt volgend het centrum samen met het gebruik van AI-tools.

Minimaal duizend nep-schadeclaims

Vooral grote webwinkels met geautomatiseerde retoursystemen, zoals ASOS, Amazon en Zalando, krijgen te maken met ’retourfraude’, blijkt uit een inventarisatie van de krant. In deze decembermaand kwamen bij deze ketens al minimaal duizend nep-schadeclaims binnen.

Hierbij was zichtbaar sprake van manipulatie met een AI-tool. De medewerkers herkenden het gebruik van AI, bijvoorbeeld doordat de letters op een klein labeltje in de foto waren versprongen. Maar er zijn ook manipulaties onopgemerkt gebleven, waardoor het daadwerkelijke aantal AI-claims hoger ligt. In die gevallen kreeg de fraudeur dus zijn geld terug, terwijl hij of zij ook het gekochte item hield.

Premies kunnen stijgen

Ook verzekeraars zijn er volgens de krant maar druk mee. Zo noemt Het Verbond van Verzekeraars het voorbeeld van een man die net deed alsof hij een dure zonnebril van een kennis in de zee was verloren en een aanspraak wilde doen op de aansprakelijkheidspolis. Maar de factuur bleek gemaakt met een AI-tool, en daarbovenop had de man de factuur ook nog eens ingediend bij een andere verzekeraar.

Volgens Stefan de Gooijer, verzekeringsdeskundige van Pricewise, kan dit probleem uiteindelijk voor iedereen in de papieren gaan lopen. Want als fraude niet wordt gedetecteerd, zullen de schade-uitkeringen stijgen en de premies omhoog gaan.

‘Vergroot kans op onterechte verdenkingen’

AI- en retaildeskundige Patrick Petersen zegt dat het „complexer en kostbaarder” wordt om fraude tegen te gaan. En daarnaast: „Het gebruik van AI vergroot ook de kans op onterechte verdenkingen, waardoor eerlijke klanten kunnen worden uitgesloten van verzekeringen. Daarom blijft de menselijke beoordeling met de hulp van AI-herkenningsmodellen en tools essentieel.”

Een onrechtmatige claim wordt gezien als verzekeringsfraude, zegt De Gooijer. Als deze fraude wordt vastgesteld, kun je worden opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van Stichting CIS. Ook kan de verzekeraar aangifte doen. Dat kan leiden tot een strafblad en/of een boete of tegenclaim. „Daarnaast kan je bestaande verzekering tussentijds worden opgezegd en wordt het door deze registratie erg lastig om een nieuwe schadeverzekering elders af te sluiten. De registratie blijft acht jaar staan en is er dus eentje die je liever niet achter je naam wilt hebben.”

