Black Friday is het ideale moment op PlayStation 5 te kopen (maar pas op)

Hoewel WANT-redacteur Jeroen Kraak alle spelcomputers heeft, gebruikt hij veruit het meest zijn PlayStation 5. Deze is nu goedkoper tijdens Black Friday.

Hoewel er ontzettend veel deals zijn tijdens Black Friday, is het lastig om een goede te vinden. Veel aanbiedingen zijn niet echt, bleek uit eerder onderzoek van de Consumentenbond. Je doet er dus goed aan om vooraf eerst te checken of een deal ook echt een goede deal is.

PlayStation 5 is flink voordeliger tijdens Black Friday

Dat deed ik ook bij een aanbieding die ik vandaag langs zag komen: de PlayStation 5. Zelf heb ik er al eentje onder mijn televisie, dus helaas kan ik er niet zelf van profiteren, want twee exemplaren is een beetje te veel van het goede.

Je kan de PlayStation 5 nu al scoren vanaf 349 euro. Dit is de versie zonder disc, die normaal 499 euro kost, maar die zou ik jou niet aanbevelen. Je bent dan afhankelijk van de PlayStation Store om je games te kopen. Hoewel daar genoeg aanbiedingen zijn te vinden, zijn er vaak betere deals te vinden bij winkels die fysieke exemplaren hebben.

Als je het mij zou vragen, kan je dan ook beter voor de disc-versie gaan. Die kost normaal 549 euro, maar tijdens Black Friday scoor je ‘m bij Bol voor 439 euro. Goed, dat is nog steeds 90 euro meer dan de versie zonder disc-drive, maar geloof me, die 90 euro ga je er echt uithalen met het kopen van fysieke games.

Ook de krachtige PlayStation 5 Pro is goedkoper tijdens Black Friday

Ben je een echte die-hard gamer en wil je het beste van het beste, dan moet je voor de PlayStation 5 Pro gaan. Deze is ontzettend krachtig en zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te kiezen tussen betere prestaties of betere grafische effecten. Met dit exemplaar krijg je allebei.

De PlayStation 5 Pro is daardoor natuurlijk duurder dan de gewone Slim. Je scoorde hem de afgelopen maanden rond de 797 euro, maar nu heb je ‘m voor 699 euro. Maar pas hierbij op, want er is voor die prijs ook een versie met EA FC 26 erbij. Dan heb je dus meteen een gratis game. Ga dus voor die laatste.

De PlayStation 5 is sowieso geen miskoop, spreek ik uit eigen ervaring, want games doen het er geweldig op. Bovendien kan je op het apparaat ook genieten van exclusieve titels als Spider-Man, God of War en Horizon, die niet op de Xbox of Nintendo Switch 2 uitkomen. Maar met deze kortingen is het nu helemaal een goede kans om er eentje bij je televisie te zetten.

