DigiD soms niet bereikbaar door nieuwe ddos-aanval

DigiD is woensdagochtend opnieuw getroffen door een ddos-aanval. Hierdoor is inloggen soms niet mogelijk voor gebruikers, zegt een woordvoerder van Logius, de organisatie die verantwoordelijk is voor DigiD.

Gebruikers krijgen het advies om even te wachten met inloggen of het later nog eens te proberen. „Medewerkers van Logius zijn bezig het probleem aan te pakken. Hoelang het ongemak gaat duren en wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend”, aldus de woordvoerder.

Op de site allestoringen.nl was te zien dat de piek van de problemen rond 11.00 uur lag, en daarna nam het aantal storingsmeldingen weer af.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat DigiD wordt aangevallen. In januari en tweemaal in maart was de dienst doelwit van cyberaanvallen.

Bij een ddos-aanval wordt er zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan.

