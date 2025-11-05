Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AI gebruiken in je sollicitatie kan je salaris lager uit laten vallen, zo zit dat

Steeds meer sollicitanten gebruiken AI om hun salaris te bepalen. Een slimme zet, zou je denken. Binnen enkele seconden weet je wat een redelijke beloning is voor jouw functie. Toch blijkt dat niet altijd even goed uit te pakken. Volgens nieuw onderzoek schatten AI-systemen het salaris van vrouwen structureel lager in dan dat van mannen, soms met tienduizenden euro’s verschil.

ChatGPT is inmiddels gemeengoed geworden. Het gebruik ervan is dan ook explosief gestegen. Snel even iets opzoeken, een gesprek voeren omdat je je onbegrepen voelt, je kunt de technologie voor veel doeleinden gebruiken.

Indicatie van salaris

Nu wordt ChatGPT ook steeds vaker ingezet om een indicatie te krijgen van het salaris voor een bepaalde functie. Een studie van drie Duitse universiteiten testte vijf populaire taalmodellen, waaronder ChatGPT, op loonadvies. De uitkomst was confronterend: zelfs met identieke cv’s, opleidingen en werkervaring kregen vrouwen lagere salarisvoorstellen dan mannen. In sommige gevallen verdienden zij tot wel 120.000 dollar minder.

AI is gebouwd op historische data

Dat verbaast beloningsexpert Jessica Pillow, Global Head of Total Rewards bij HR-platform Deel, niet, laat zij weten in een interview met Psychologie Magazine. „AI is gebouwd op historische data, en die data weerspiegelt onze ongelijkheden. Als vrouwen jarenlang minder betaald kregen, leert de AI dat dat normaal is. Het oude patroon blijft dus bestaan: bad data in, bad data out.”

Volgens Pillow zien we dat effect wereldwijd. „Ook in Nederland blijven vrouwen in sectoren als tech, design en sales gemiddeld zeventien procent achter op mannen. AI maakt dat niet beter, het legt het alleen pijnlijker bloot.”

De fout van te vage vragen

Pillow werkt al twintig jaar aan internationale beloningsvraagstukken en ziet hoe sollicitanten zichzelf soms tekortdoen, met of zonder AI. „Veel mensen stellen hun vraag te algemeen. Ze typen: ‘Wat verdient een data-analist?’ en nemen het antwoord klakkeloos over.” Salaris is echter afhankelijk van branche, leeftijd en zelfs van de bedrijfsstructuur en -cultuur. Een startup betaalt echt iets anders dan een multinational.

Wie AI op die manier gebruikt, krijgt onvolledige antwoorden en dus verkeerde verwachtingen. Het gevolg? Een te lage onderhandelingspositie bij je volgende gesprek.

Zo gebruik je AI slim

AI kan volgens Pillow een krachtig hulpmiddel zijn, zolang je weet hoe je ermee om moet gaan. „Zie het niet als waarheid, maar als startpun”, benadrukt ze. „Laat AI het voorbereidende werk doen, niet het beslissende.”

Wie het goed wil doen, kan het beter gestructureerd aanpakken. Het is belangrijk om de chatbot zoveel mogelijk context te geven, zoals functietitel, het ervaringsniveau, de branche, opleidingsvereisten, locatie en zelfs de omvang van het bedrijf. Hoe specifieker je bent, hoe realistischer de uitkomst.

Gebruik verschillende platforms

Ga niet blindelings af op ChatGPT, want die kan fouten maken. Dat wordt ook wel ‘hallucineren’ genoemd. Stel dezelfde vraag aan verschillende systemen, zoals ChatGPT en Gemini, en check platforms als Salariskompas. Je kunt de uitkomsten dan met elkaar vergelijken.

Tot slot: gebruik AI niet alleen om jouw salaris te berekenen. Je kunt ChatGPT vragen om je te helpen met argumentatie tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek of salarisonderhandeling. Bijvoorbeeld hoe je je waarde van jou als werknemer in spe, overtuigend kunt laten blijken. Vergeet ook niet dat je onderhandeling niet alleen over het salaris gaat. Ook bonussen, aandelen, pensioen en verlofregelingen maken deel uit van het totaalpakket.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties