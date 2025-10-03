Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: Snapchat gaat geld vragen voor je herinneringen, zo voorkom je dat je ze kwijtraakt

Snapchat-gebruikers staat een onaangename verrassing te wachten: de app gaat binnekort geld vragen voor het bekijken van herinneringen. Mensen die meer dan 5GB aan herinneringen hebben, zullen straks moeten betalen om ze te kunnen bewaren. Wil je niet dat je oude foto’s en video’s achter een betaalmuur verdwijnen? Maak dan snel een back-up. Metro legt uit hoe je dat doet.

De foto’s en video’s die je in Snapchat maakt, worden herinneringen genoemd en kun je terugkijken wanneer je wilt. Op dit moment kun je die herinneringen nog gratis bekijken, maar mensen die meer dan 5GB aan herinneringen hebben, zullen straks maandelijks moeten betalen om toegang te krijgen tot hun foto’s en video’s. Zij hebben daarbij keuze uit verschillende abonnementen. „De overstap van een gratis dienst naar een betalende is nooit makkelijk, maar we hopen dat de waarde van herinneringen de kosten rechtvaardigt”, zo laat Snapchat in een persbericht weten.

Boze reacties op aankondiging Snapchat

Het nieuws heeft het nodige losgemaakt op sociale media: veel mensen zijn boos omdat ze jaren aan herinneringen in de app hebben staan, die ze straks zullen kwijtraken als ze er niet voor betalen. Het is niet bekend hoeveel de nieuwe abonnementen zullen kosten, maar Snapchat heeft wel laten weten dat iedereen nog één jaar gratis hun opslag mag gebruiken.

Hoe kun je je foto’s en video’s veiligstellen?

Iedereen die graag zijn foto’s en video’s veilig wil stellen, doet er aan goed aan om hier een back-up van te maken. Dit kun je heel makkelijk als volgt doen:

Open Snapchat op je telefoon.

Ga naar de camera en klik op je profiel, linksboven in beeld.

Open ‘Instellingen’ door op het tandwiel rechtsboven te klikken.

Scroll vervolgens naar beneden en ga naar ‘App en Privacy’ naar ‘Mijn privacy en gegevens’.

Klik op ‘Mijn gegevens’.

Zet de schakelaar achter ‘Exporteer je Herinneringen, Chatmedia en gedeelde Verhalen’ aan.

Kies bij ‘Grootte pakket’ voor ’10 GB’.

Zet daarnaast de schakelaar achter ‘Herinneringen en andere media’ aan;

Tik op ‘Volgende’ en kies datumbereik, selecteer vervolgens ‘Aller tijden’ om alle Herinneringen op te slaan;

Controleer je e-mailadres en klik tot slot op ‘Verzenden’.

Onlangs kwam Snapchat nog negatief in het nieuws: de app zou illegale vape-verkoop aan jongeren mogelijk maken. Lees er hier meer over.

Reacties