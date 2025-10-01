Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal gebouwbranden door fietsaccu’s neemt toe: hier 10 belangrijke oplaadtips

De brandweer moet steeds vaker uitrukken voor branden in gebouwen die worden veroorzaakt door accu’s van elektrische fietsen. Veel mensen blijken het gevaar van de accu’s te onderschatten, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar waar moet je op letten bij het opladen? Metro legt het hier uit.

Het aantal gebouwbranden door fietsaccu’s neemt fors toe. Gisteravond raakte een woning in Den Haag nog zwaar beschadigd doordat de accu van een fatbike in brand vloog. „Landelijk zien we nu ieder jaar zo’n 250 tot 300 gebouwbranden die veroorzaakt zijn door fietsaccu’s”, zegt Gerard Holtkamp van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „Mensen onderschatten het gevaar. We zien bijvoorbeeld dat mensen hun fiets in een hal opladen, terwijl die hal de enige vluchtweg is.”

Giftige rook van fietsaccu’s

Veel mensen weten ook niet de giftige rook die vrijkomt als een accu brandt, levensgevaarlijk kan zijn in gesloten ruimtes. De brandweer van de regio Amsterdam-Amstelland heeft hier vorige week nog een waarschuwing over uitgestuurd, nadat een opvallend hoog aantal vouwfietsaccu’s van het fietsmerk Windgoo in brand vlogen.

Vanwege het schokkende aantal incidenten de afgelopen tijd komt de brandweer nu met de campagne ‘Ik laad accuraat’, een campagne die gebruikers bewuster moet maken van de risico’s bij het opladen van accu’s.

Waar moet je rekening mee houden bij opladen van fietsaccu?

De elektrische fiets helemaal vermijden is volgens de brandweer niet nodig, maar het is wel belangrijk om de volgende tips op te volgen:

Hang een goed hoorbare rookmelder op in de ruimte waar je de accu oplaadt, zodat je op tijd wordt gewaarschuwd bij brand en eventuele schade beperkt kan blijven.

Laad je accu op als je zelf in de buurt bent, zodat je snel actie kunt ondernemen wanneer nodig. Doe dit bijvoorbeeld overdag als je thuis bent en niet ’s nachts als je slaapt en het minder snel doorhebt als er iets misgaat.

Stel je accu niet bloot aan vrieskou, volle zon of vocht, maar laad en bewaar deze bij kamertemperatuur. Zo voorkom je oververhitting en schade.

Leg je accu tijdens het opladen op een stabiele, vrije en onbrandbare plek en bedek deze niet. Anders kunnen er accuproblemen of brand ontstaan. Laad de accu ook nooit op in de gang of in het trappenhuis.

Gebruik je je accu weinig? Laad je accu dan minimaal iedere drie maanden op. Een accu loopt langzaam leeg en kan daardoor beschadigen.

Gebruik alleen de geleverde/geadviseerde lader. Imitatie-opladers kunnen je accu beschadigen, ook al hebben ze soms dezelfde specificaties. Toe aan een nieuwe accu? Laat je adviseren door je BOVAG-fietsspecialist of door de fabrikant van de fiets of scooter.

Haal je accu van de lader als deze 100 procent opgeladen is. Dat verlengt de levensduur van de accu.

Laat je accu ieder jaar door een deskundige onderhouden, zodat ook ongeziene schade op tijd wordt opgemerkt.

Lees de handleiding voor specifieke tips voor jouw accu. Er staat bijvoorbeeld in beschreven hoe en waar je accu opgeladen kan en mag worden.

Is je accu gevallen, beschadigd of vervormd? Bel je fietsspecialist voor advies. Je accu kan schade hebben opgelopen en dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.

