Brussel: Facebook, Instagram en TikTok overtreden Europese regels

Facebook, Instagram en TikTok overtreden Europese digitale regels. Dat komt naar voren uit eerste bevindingen van de Europese Commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de socialmediaplatforms. Daardoor dreigen forse boetes.

De commissie meent dat Facebook, Instagram en TikTok mogelijk „omslachtige procedures en tools” hebben ingevoerd, waardoor onderzoekers moeilijk openbare gegevens kunnen inzien. „Dit leidt vaak tot onvolledige of onbetrouwbare gegevens, wat het vermogen van onderzoekers beïnvloedt om onderzoek te doen”, aldus de Europese Commissie.

Daarnaast is het voor gebruikers van Facebook en Instagram relatief lastig om melding te maken van illegale content, zoals seksueel kindermisbruik of terrorisme. „Dergelijke praktijken kunnen verwarrend en ontmoedigend zijn. Meta’s mechanismen voor het melden en verwijderen van illegale inhoud kunnen daardoor ineffectief zijn”, aldus de commissie. Meta is het moederbedrijf van Facebook en Instagram.

Dwangsommen

De overtredingen hebben betrekking op de Europese Digital Services Act (DSA). De platforms hebben nu nog de mogelijkheid om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen of aanpassingen te doen. Als het antwoord in de ogen van de commissie onvoldoende is, dan kunnen boetes volgen die kunnen oplopen tot 6 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Ook kan Brussel dwangsommen opleggen om de platforms te dwingen zich aan de regels te houden.

„Onze democratieën zijn afhankelijk van vertrouwen. Dat betekent dat platforms gebruikers moeten versterken, hun rechten moeten respecteren en hun systemen open moeten stellen voor onderzoek. De DSA maakt dit een plicht, geen keuze”, zegt eurocommissaris Henna Virkkunen in een verklaring. „We zorgen ervoor dat platforms verantwoordelijk zijn voor hun diensten tegenover gebruikers en de samenleving, zoals vastgelegd in EU-wetgeving.”

ANP

Reacties