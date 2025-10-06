Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Criminelen kunnen meekijken en je afluisteren via (slimme) apparaten, zo voorkom je dat

Het is een nogal verontrustend idee: criminelen die meekijken via je webcam of je afluisteren via de babyfoon. Maar ook jij kunt hier het slachtoffer van worden. De oplossing: het apparaat regelmatig updaten.

Weinig mensen weten dat updaten noodzakelijk is om criminelen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Online criminaliteit zit in de lift. In 2024 gaven ruim 2,4 miljoen mensen aan slachtoffer te zijn geweest van online criminaliteit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Rijksoverheid start vandaag met de campagne Doe Je Updates, om Nederlanders bewuster te maken van het belang van het updaten van slimme apparaten. De boodschap: zorg dat je regelmatig checkt op updates en deze meteen installeert.

📺 Wat is een slim apparaat? Een slim apparaat kan via wifi, Bluetooth of een andere draadloze verbinding communiceren met andere apparaten en netwerken. In september vorig jaar had 89 procent van de Nederlandse bevolking een of meer slimme apparaten in huis. In 2020 was dit nog maar 81 procent, blijkt uit het onderzoek. Vooral de smart tv is populair.

„Updates bieden niet alleen nieuwe functies, maar vaak ook betere beveiliging. Zonder updates kunnen je apparaten trager worden, minder goed werken, of zelfs gehackt worden. En dan kan jouw slimme apparaat ongemerkt worden ingezet in een cyberaanval, zoals een DDoS-aanval die complete systemen platlegt.”

Zo update je slimme apparaten

Van alle slimme apparaten wordt de router volgens de Rijksoverheid het vaakst vergeten. En via je router kunnen cybercriminelen weer toegang krijgen tot andere slimme apparaten in je huis.

Slimme apparaten voeren niet altijd automatisch updates uit. Om daarvoor te zorgen, open je de app en ga je vervolgens naar Instellingen > Updaten > Automatisch updaten. Soms is automatisch updaten niet mogelijk. Het advies is om dan twee datums per jaar in de agenda te markeren waarop je de updates uitvoert.

‘Willen niet dat criminelen meekijken’

Voor updates moet je soms even wat moeite doen, merkte ook techexpert Ben van den Burg in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Maar het loont wel, zegt hij. „Stel het in en dan komt alles goed met je leven.”

Mensen overtuigen van de noodzaak van updaten gaat volgens hem moeizaam. „In de praktijk blijkt dat mensen het slecht oppakken. Ze luisteren niet. Maar het is wel noodzakelijk. We willen allemaal veilig zijn. Er zijn heel veel problemen met cybercrime. We willen niet dat criminelen via mijn robotstofzuiger mee kunnen kijken hoe mijn huis eruitziet. Daarom is het handig om updates te doen.”

