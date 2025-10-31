Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvallend Action-gadget bespaart je honderden euro’s

WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak weet als geen ander welke gadgets ideaal in je smart home passen. Deze week licht hij een opvallend apparaatje van Action uit.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet vaak bij Action kom. Logisch, want daar liggen niet de producten waar mijn hart net wat sneller van gaat kloppen. Toch is dat deze week net iets anders, want het heeft ineens echt een interessant gadget in de aanbieding.

Het lijkt misschien vrij lastig om je huis om te toveren tot een smart home, maar dat is het echt niet. Er zijn al veel producten op de markt die je leven een stukje makkelijker, aangenamer en goedkoper maken. Wellicht denk je dan vooral aan slimme lampen zoals Philips Hue, een smart-tv of een slimme wasmachine, maar er zijn veel meer producten die je waarschijnlijk niet kent.

Je huis omtoveren tot smart home

Een daarvan is deze week bij Action verkrijgbaar. Het gaat om een slimme thermostaatknop. Hiermee kan je elke verwarming in je smart home afzonderlijk aansturen, waardoor het in de ene kamer warmer is dan in de andere. Bovendien kan je acties ook automatiseren, waardoor ze automatisch uitgaan wanneer je uit huis gaat, of kan je ze een uur voor aankomst alvast aanzetten om je huis op te warmen. Hiermee bespaar je flink wat energie en dus ook geld.

Het is daarmee een ideaal beginpunt van een smart home, want je zou automatismes nog verder kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld sensoren te gebruiken die merken wanneer je uit huis gaat. Het zijn dus zaken waar je niet per se over hoeft na te denken.

Het fijne aan deze smart home-gadget is dat hij ook nog niet eens heel duur is. Zo kost de starterset, waarin twee knoppen en een bridge zitten (dat laatste is overigens een apparaat waarmee je alle afzonderlijke knoppen verbindt), 69,95 euro.

Heb je ze met de bridge verbonden? Dan kan je ze heel makkelijk aansturen met een speciale app. Tevens zijn de apparaten te koppelen aan programma’s, zoals bijvoorbeeld Google Home. Ze zijn daarom zelfs met spraakbesturing te bedienen.

Bij Action kun je echter ook gewoon losse knoppen bijkopen, aangezien je waarschijnlijk meer dan twee radiatoren in huis hebt. Deze losse exemplaren kosten 29,95 euro per stuk. Tuurlijk, het kan een hoog bedrag zijn als je er meteen tien koopt, maar uiteindelijk haal je die kosten eruit omdat je flink gaat besparen op je energierekening.

Opvallend genoeg bij Action

En wellicht denk je dat Action misschien, platgezegd, rotzooi verkoopt, maar dat zijn deze knoppen echt niet. Ze worden namelijk gemaakt door het Nederlandse Hombli, een bedrijf dat een goede reputatie heeft op het gebied van smart home-apparaten. En het fijne aan deze thermostaat: hij is ook nog eens makkelijk zelf te installeren, zonder dat je een installateur hoeft te bellen. Een goede start dus voor je smart home.

Dus hoewel een smart home heel ingewikkeld lijkt, is het dat eigenlijk niet. Bovendien wordt je leven nog makkelijker en goedkoper. Zelf ben ik er dan ook telkens mee bezig: slimme lampen, een robotstofzuiger en slimme speakers in mijn huis. Het zorgt ervoor dat ik echt comfortabeler leef.

