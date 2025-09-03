Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cyberexperts waarschuwen: ‘Voer WhatsApp-update zo snel mogelijk uit’

Heb jij de WhatsApp-update op je iPhone voorbij zien komen, maar heb je er tot nu toe geen tijd voor gehad? Als we cyberexperts moeten geloven, is het belangrijk om de update alsnog snel uit te voeren. Een storing in WhatsApp heeft iPhone-gebruikers namelijk kwetsbaar gemaakt voor een ‘geavanceerde’ cyberaanval die je persoonlijke gegevens kan stelen.

Sommige WhatsApp-gebruikers hebben recentelijk al een melding gekregen dat ze mogelijk het slachtoffer zijn geworden van de zogeheten ‘zero-click’-hack, die al drie maanden aan de gang is. Maar volgens cyberexperts is de kans groot dat er veel meer mensen de dupe zijn geworden van de aanval. WhatsApp heeft het probleem inmiddels verholpen, maar om daadwerkelijk beschermd te zijn, moet je wel je iPhone updaten om de bescherming te kunnen activeren.

Waarschuwing

Donncha Ó Cearbhaill, hoofd van het Security Lab bij Amnesty International, sprak op X al haar zorgen uit over de ‘geavanceerde spywarecampagne’ die WhatsApp-gebruikers treft. „WhatsApp heeft zojuist waarschuwingen verzonden naar mensen van wie zij denken dat zij in de afgelopen 90 dagen het doelwit zijn geweest van de aanval. Mocht je ook zo’n melding hebben ontvangen, is het belangrijk dat je contact opneemt met een expert”, aldus Ó Cearbhaill.

Bericht van WhatsApp

De waarschuwing van WhatsApp zou als volgt luiden: ‘Ons onderzoek wijst uit dat er mogelijk een schadelijk bericht naar u is verzonden via WhatsApp. Dit bericht is gecombineerd met andere kwetsbaarheden in het besturingssysteem van uw apparaat, waardoor uw apparaat en de gegevens die erop staan, inclusief berichten, zijn gecompromitteerd. Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen of uw apparaat is gecompromitteerd, wilden we u dit uit voorzorg laten weten, zodat u stappen kunt ondernemen om uw apparaat en gegevens te beveiligen.’

Wat is een zero-click-aanval?

Hoewel WhatsApp vermoedt dat alleen gebruikers van iOS en macOS-apparaten het doelwit waren, denkt Ó Cearbhaill dat ook Android-gebruikers het slachtoffer zijn geworden van de zogeheten ‘zero-click’-aanval. Dat is een cyberaanval waarbij geen enkele actie van de gebruiker nodig is om het systeem te compromitteren. De aanvaller hoeft dus niet te wachten tot het slachtoffer op een link klikt of een bestand opent.

De aanval wordt automatisch uitgevoerd zodra een kwaadaardig bericht, bestand of commando het apparaat van het slachtoffer bereikt, waarbij een kwetsbaarheid in software of hardware wordt misbruikt om ongeautoriseerde toegang te krijgen, informatie te stelen of malware te installeren. Omdat een dergelijke aanval weinig sporen achterlaat, is het ook moeilijke te detecteren en zeer gewild bij criminelen.

Om te voorkomen dat criminelen met jouw persoonlijke gegevens aan de haal gaan, is het dus belangrijk om de laatste WhatsApp-update op je telefoon uit te voeren. Ook wordt er aangeraden om altijd de laatste iPhone-update uit te voeren. Mocht je nu een dergelijke waarschuwing van WhatsApp hebben ontvangen en je zorgen maken, kun je altijd nog het advies van Meta opvolgen. Zij raden aan om je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dat betekent echter ook dat gebruikersgegevens zoals foto’s en bestanden worden gewist als deze niet in de cloud zijn opgeslagen.

