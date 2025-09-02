Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze telefoonproviders verhogen hun prijzen in oktober

Van boodschappen tot je energierekening: het wordt er allemaal niet goedkoper op. Tel daar nog maar een kostenpost bij op, want bellen en mobiel internetten wordt voor veel mensen wéér duurder in oktober. Telefoonproviders KPN en Vodafone kondigen aan dat ze de prijzen voor mobiele abonnementen volgende maand verhogen.

De telecombedrijven verhogen de prijzen jaarlijks om hun gestegen kosten te compenseren. Bij KPN geldt dat de prijzen omhoog gaan bij alle klanten met een abonnement dat voor 1 juli werd afgesloten. Bij Vodafone gaat het om vrijwel alle mobiele pakketten die voor 1 juli 2025 zijn afgesloten of verlengd. Bij Flex Mobile, One Mobile en Business Mobile geldt de prijsverhoging ook als je ‘m na 1 juli hebt afgesloten.

Telefoonproviders KPN en Vodafone verhogen prijzen

De correctie voor de inflatie verschilt wel bij de twee providers. KPN verhoogt de prijzen met 3,6 procent. Bij Vodafone gaat het om 3,3 procent. Dat komt omdat ze verschillende meetperiodes voor de gemiddelde prijsstijging gebruiken. KPN kijkt naar inflatie tussen juli vorig jaar en eind juni 2025, terwijl Vodafone de stijging van het prijspeil in het kalenderjaar 2024 neemt.

💶 Wat is inflatiecorrectie? Elk jaar wordt het leven iets duurder. Dit noemen we inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk jaar hoeveel duurder het leven geworden is ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit die berekening komt de inflatiecorrectie.

Mag je je telefoonabonnement om deze reden opzeggen?

Denk je nu: vaarwel KPN of Vodafone, dit is me iets te gortig? Helaas: inflatiecorrectie is geen geldige reden om je contract op kosteloos te zeggen. Je moet het dus uitzingen tot de einddatum van je contract, of de afkoopsom betalen.

De providers mogen hun prijzen jaarlijks verhogen, zolang het niet meer is dan de inflatiecorrectie van het CBS. Je provider is wél verplicht om het in de algemene voorwaarden te vermelden. Omdat de twee telecombedrijven de inflatiecorrectie hebben opgenomen in hun algemene voorwaarden, is de prijsverhoging in dit geval geen geldige reden om je abonnement kosteloos op te zeggen.

