Politie waarschuwt: zet deze WhatsApp-functie meteen uit

Als er één vorm van fraude is die vandaag de dag veel voorkomt, dan is het wel online fraude. Opvallend veel mensen worden via WhatsApp opgelicht en raken zo duizenden euro’s kwijt. Omdat het voor de politie heel lastig is om deze vorm van fraude tegen te gaan, delen ze een belangrijke tip die kan voorkomen dat je hier het slachtoffer van wordt.

Hoewel WhatsApp eigenlijk alleen bedoeld is om te kunnen communiceren met bekenden, kan het toch voorkomen dat je soms berichten krijgt van mensen die je helemaal niet kent. Vreemden die niet in je contactlijst staan, maar wél in het bezit zijn van je telefoonnummer, kunnen je berichten sturen of je zelfs toevoegen aan WhatsApp-groepen waarin ze spam verspreiden maar ook fraude proberen te plegen.

‘Deze mensen sturen je mogelijk berichten omdat ze je persoonlijke of financiële gegevens willen stelen of omdat ze desinformatie willen verspreiden. Scams kunnen overal plaatsvinden en kunnen iedereen overkomen’, zo legt WhatsApp op hun website uit.

Misschien is jou dat blauwe cirkeltje in WhatsApp overigens ook opgevallen. In bovenstaande video hoor je hoe je je privacy tegen de AI van Meta – want dat is wat dat cirkeltje is – kunt beschermen.

Politie waarschuwt voor deze WhatsApp-functie

Om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van deze vorm van fraude, is het natuurlijk belangrijk om extra voorzichtig te zijn als je wordt geappt door onbekende nummers. Vertrouw je de boel niet? Dan kun je het betreffende nummer het beste meteen blokkeren. Maar volgens de politie heeft WhatsApp ook nog een handige functie waarmee je kunt voorkomen dat je door oplichters aan WhatsApp-groepen wordt toegevoegd. In verschillende berichten op social media legt de politie uit dat je hiervoor de volgende stappen moet nemen:

Open WhatsApp

Ga naar ‘Instellingen’

Tik op ‘Privacy’

Kies in het volgende venster voor ‘Groepen’

Tik op ‘Mijn contacten’ om alleen je contacten toe te staan om je uit te nodigen in groepen op WhatsApp

Bescherm je WhatsApp tegen hackers

Tot slot hebben ze nog een heel belangrijke tip: schakel de tweestapsverificatie van WhatsApp in. Zo voorkom je namelijk dat een hacker in je WhatsApp kan komen. De tweestapsverificatie inschakelen doe je als volgt:

Open WhatsApp

Tik op ‘Instellingen’

Kies voor ‘Account’

Tik op ‘Verificatie in twee stappen’

Volg de aanwijzingen op het scherm

Wist je dat criminelen regelmatig met nieuwe trucs komen om je op te lichten? Hier een overzicht van de nieuwste phishing-trucs.

